Der antisemitische Schusswaffenangriff am australischen Bondi Beach im Dezember war nach Erkenntnissen einer Untersuchungskommission der Regierung die Folge eines zunehmenden Judenhasses. Dieser wiederum stehe in einem "deutlichen Zusammenhang zu Ereignissen im Nahen Osten" wie dem Gaza-Krieg, sagte die Vorsitzende des Gremiums, Virginia Bell, am Montag in Eingangsbemerkungen zu einer Ã¶ffentlichen AnhÃ¶rung. Vertreter der jÃ¼dischen Gemeinde in Sydney sahen demnach nach verschiedenen antisemitischen Angriffen eine "Katastrophe" kommen.
Am 14. Dezember hatten zwei MÃ¤nner wÃ¤hrend einer Feier zum ChanukkafestÂ am berÃ¼hmten Bondi Beach in Sydney in die Menge geschossen. 15 Menschen wurden getÃ¶tet, dutzende weitere wurden verletzt.
Die australischen BehÃ¶rden stufen die Tat als antisemitischen Angriff ein. Sie gehen davon aus, dass die beiden TÃ¤ter von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren. Der 50-jÃ¤hrige Sajid Akram wurde von der Polizei erschossen, sein Sohn Naveed Akram sitzt in Haft.
Die Kommissionsvorsitzende Bell sagte, in Australien und in anderen westlichen LÃ¤ndern gebe es einen "deutliche Zunahme" von Judenhass. Es sei wichtig zu verstehen, "wie schnell" es zu Feindseligkeiten gegenÃ¼ber Menschen kommen kÃ¶nne, "nur, weil sie Juden sind". Nach offiziellen Angaben erhielt die Kommission tausende Eingaben zu den Folgen von Judenhass.
Einige Zeugen Ã¤uÃŸerten sich vor der Kommission unter Pseudonym. Aus Sicht von Sheina Gutnick, deren Vater Reuven Morrison am Bondi Beach getÃ¶tet wurde, trat Antisemitismus nach Beginn des Gaza-Kriegs 2023 "offen zutage". Der Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte den Krieg ausgelÃ¶st. Seit vergangenem Oktober gilt eine fragile Waffenruhe.
Vertreter der jÃ¼dischen Gemeinde in Australien verzeichneten im Jahr nach Beginn des Gaza-Kriegs 2062 antisemitische VorfÃ¤lle. Unter anderem gab es Angriffe auf Synagogen und GeschÃ¤fte in Sydney und Melbourne.
Laut einem bereits Ende April verÃ¶ffentlichten vorlÃ¤ufigen Bericht hatte die jÃ¼dische Gruppierung Community Security die Polizei wenige Tage vor dem Angriff vor der Gefahr eines Terrorschlags gewarnt. Demnach teilte die Polizei der Gruppe mit, sie kÃ¶nne keine Beamten zur Absicherung der Chanukka-Feierlichkeiten vor Ort postieren, jedoch mobile Streifen entsenden.
Brennpunkte
Kommission: Angriff am Bondi Beach in Sydney war Folge von zunehmendem Antisemitismus
- AFP - 4. Mai 2026, 10:34 Uhr
Der antisemitische Schusswaffenangriff am australischen Bondi Beach im Dezember war nach Erkenntnissen einer Untersuchungskommission der Regierung die Folge eines zunehmenden Judenhasses.
Der antisemitische Schusswaffenangriff am australischen Bondi Beach im Dezember war nach Erkenntnissen einer Untersuchungskommission der Regierung die Folge eines zunehmenden Judenhasses. Dieser wiederum stehe in einem "deutlichen Zusammenhang zu Ereignissen im Nahen Osten" wie dem Gaza-Krieg, sagte die Vorsitzende des Gremiums, Virginia Bell, am Montag in Eingangsbemerkungen zu einer Ã¶ffentlichen AnhÃ¶rung. Vertreter der jÃ¼dischen Gemeinde in Sydney sahen demnach nach verschiedenen antisemitischen Angriffen eine "Katastrophe" kommen.
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