Verdacht auf illegalen Transport: 14 geschwÃ¤chte Dackelwelpen in Auto entdeckt

Dackel

14 geschwÃ¤chte Dackelwelpen und zwei hochtrÃ¤chtige Muttertiere haben Zollbeamte bei der Kontrolle eines Autos in Niedersachsen entdeckt. 13 Jungtiere befanden sich in einer Taubentransportbox unter GepÃ¤ckstÃ¼cken im Innenraum, wie der Zoll mitteilte.

14 geschwÃ¤chte Dackelwelpen und zwei hochtrÃ¤chtige Muttertiere haben Zollbeamte bei der Kontrolle eines Autos in Niedersachsen entdeckt. 13 Welpen befanden sich in einer Taubentransportbox unter GepÃ¤ckstÃ¼cken im Innenraum, wie der Zoll am Montag in Braunschweig mitteilte. Gefunden wurden die Tiere in einem Auto mit rumÃ¤nischem Kennzeichen, das die Beamten von der Autobahn 2 bei Peine holten. Der Zoll ging von einem illegalen Transport aus.



Der Fahrer, ein ungarischer StaatsbÃ¼rger, hatte demnach keine Dokumente fÃ¼r die Hunde. Die Tiere hatten keine gÃ¼ltigen Tollwutimpfungen, auch sonst lagen keine amtlichen Gesundheitsbescheinigungen vor. Einen konkreten Reisegrund konnte der Fahrer zudem nicht nennen. Er gab lediglich an, die Tiere fÃ¼r AngehÃ¶rige und Freunde zu transportieren. Wegen der Anzahl wurde aber von einer gewerblichen Fahrt ausgegangen.



Einer vom Zoll hinzugezogenen AmtstierÃ¤rztin zufolge bekamen die 13 Welpen unter den GepÃ¤ckstÃ¼cken kaum Frischluft, waren dehydriert und geschwÃ¤cht. Nach einer Erstversorgung in einem Tierheim ging es ihnen aber schnell besser. Die erwachsenen Hunde und ein weiterer Welpe wurden laut Zoll im Kofferraum des Autos in Hundeboxen transportiert. Das Fahrzeug wurde am vergangenen Mittwoch kontrolliert.