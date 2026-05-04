Walschlepper in Cuxhaven eingetroffen - TierÃ¤rztin erhebt VorwÃ¼rfe gegen Crew

Drohnenbild des Wals in der Nordsee

Nach der Freilassung der offenen Nordsee des zuvor mehrfach in der Ostsee gestrandeten Buckelwals ist einer der beteiligten Walschlepper in Cuxhaven eingetroffen.

Nach der Freilassung des zuvor mehrfach in der Ostsee gestrandeten Buckelwals in der offenen Nordsee ist einer der beteiligten Walschlepper in Cuxhaven eingetroffen. Eine an Bord gewesene TierÃ¤rztin der privaten Rettungsinitiative erhob nach ihrer Ankunft in der Nacht auf Montag schwere VorwÃ¼rfe gegen Teile der Schlepperbesatzung und sprach von mangelnder Transparenz sowie tierschutzwidrigem Vorgehen. Wo sich der Wal derzeit aufhÃ¤lt, war am Montag weiter unklar.



Die TierÃ¤rztin der Initiative, Kirsten TÃ¶nnies, sagte in Cuxhaven vor Journalisten, zwar hÃ¤tten die Schiffsleute "weitestgehend einen richtig guten Job gemacht", den Wal zu bergen und zu transportieren. Beim Entladen des Wals seien jedoch UnterstÃ¼tzer der privaten Rettungsinitiative "belogen" und "betrogen" worden.Â



Von der Entladeaktion sei sie selbst "auÃŸen vor gehalten" worden, sagte TÃ¶nnies weiter. Sie habe "deutlich protestiert", sei aber nicht einbezogen worden.Â Ihr GefÃ¼hl an Bord beschrieb TÃ¶nnies als "mulmig".Â



Besonders kritisch Ã¤uÃŸerte sich TÃ¶nnies zu einem ersten, letztlich gescheiterten Entladeversuch. Ihr sei geschildert worden, dass wiederholt versucht worden sei, den Wal mit der Fluke rÃ¼ckwÃ¤rts mithilfe von Seilen aus seinem Transportkahn herauszuziehen. Das sei "gegen die Natur dieser Tiere", da sei sie "nicht mit einverstanden", betonte TÃ¶nnies. Â



Zudem kritisierte die TÃ¶nnies eine aus ihrer Sicht fehlende Transparenz bei der Entladeaktion des Wals. Die Crew habe dabei "heimlich" und "total frÃ¼h" gehandelt und lediglich einem Helfer der privaten Initiative Zugang gewÃ¤hrt. Zudem habe die Crew "verhindert, dass es Filmaufnahmen gibt", sagte TÃ¶nnies.Â



TÃ¶nnies kritisierte insbesondere, dass der Wal aus ihrer Sicht zu frÃ¼h freigesetzt worden sei. Es habe "nichts dagegen" gesprochen, die Fahrt weiter fortzusetzen. Aus tiermedizinischer Sicht habe es "keinen Grund" gegeben, nicht einen vorsichtigeren, schrittweisen Entladeversuch zu unternehmen.



Derweil prÃ¼fen die Helfer der Initiative nach eigenen Angaben rechtliche Schritte. "Wir werden jetzt alles aufklÃ¤ren und dann werden wir natÃ¼rlich auch die Fragen entsprechender gerichtlicher Konsequenzen oder auch strafrechtlicher Konsequenzen abstimmen", sagte deren Sprecherin Constanze von der Meden vor Journalisten in Cuxhaven am Montag.



Wo sich der Wal derzeit aufhÃ¤lt, ist demnach unklar. Es sei nicht auszuschlieÃŸen, dass der an dem Wal angebrachte Peilsender bei der Rettungsaktion beschÃ¤digt worden sei, sagte von der Meden. Derzeit wÃ¼rden lediglich Signale empfangen, die anzeigen, dass beim Auftauchen des Tieres Ã¼berhaupt ein GPS-Signal erkannt werde. Es wÃ¼rden jedoch "keine weiteren Daten" Ã¼bermittelt. Eine genaue Ortung des Wals sei damit derzeit nicht mÃ¶glich.



Der mit Wasser gefÃ¼llte Transportkahn war mit dem Wal von der Ostsee bei Poel aus durch dÃ¤nische GewÃ¤sser bis zum Skagerrak geschleppt worden. Dort gelangte das Tier dann am Samstagmorgen gegen 08.45 Uhr ins Meer.Â



Der im Atlantik heimische SÃ¤uger irrte seit Anfang MÃ¤rz vor der deutschen OstseekÃ¼ste umher und strandete mehrfach. Zuvor hatte er sich offensichtlich in Netzen verfangen, deren Reste er im Maul trug. Rund vier Wochen lang lag er in einem Seitenarm der Wismarer Bucht bei der Insel Poel auf Grund.