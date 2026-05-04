Das soziale Miteinander in Deutschland hat sich nach EinschÃ¤tzung vieler BundesbÃ¼rgerinnen und BundesbÃ¼rger verschlechtert. In einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Forsa-Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK-Gesundheit gaben mit 77 Prozent mehr als drei Viertel der Befragten an, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren deutlich gelitten habe. Sie berichteten etwa von mehr Respektlosigkeit und AggressivitÃ¤t.
Zwei Drittel beziehungsweise 67 Prozent bewerteten das soziale Miteinander insgesamt als schlecht oder sehr schlecht. Das waren sechs Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr. Forsa befragte im MÃ¤rz bundesweit rund 1000 Menschen Ã¼ber 18 Jahren.
86 Prozent der Befragten nehmen demnach mehr Beleidigungen und Respektlosigkeit wahr, 81 Prozent berichten von steigender AggressivitÃ¤t. Fast ebenso viele (79 Prozent) empfanden eine Zunahme von Egoismus sowie von Intoleranz und Ausgrenzung (76 Prozent).
Eine Verschlechterung sahen die Befragten insbesondere im Ã¶ffentlichen Raum, beispielsweise beim Einkaufen oder im StraÃŸenverkehr (87 Prozent). 83 Prozent meinten, dass der Umgang miteinander in sozialen Netzwerken oder Kommentarspalten gelitten hat. Die verschlechterten sich im Vergleich zum Vorjahr.
Politik
Umfrage: Zwei Drittel bewerten gesellschaftlichen Zusammenhalt als schlecht
- AFP - 4. Mai 2026, 10:13 Uhr
Das soziale Miteinander hat nach EinschÃ¤tzung vieler Menschen gelitten. In einer Umfrage fÃ¼r die DAK-Gesundheit gaben 77 Prozent an, der Zusammenhalt in der Gesellschaft sei schlechter geworden. Sie berichteten etwa von mehr AggressivitÃ¤t.
Das soziale Miteinander in Deutschland hat sich nach EinschÃ¤tzung vieler BundesbÃ¼rgerinnen und BundesbÃ¼rger verschlechtert. In einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Forsa-Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK-Gesundheit gaben mit 77 Prozent mehr als drei Viertel der Befragten an, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren deutlich gelitten habe. Sie berichteten etwa von mehr Respektlosigkeit und AggressivitÃ¤t.
Weitere Meldungen
Die Zahl der Beamtinnen und Beamten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Zum Stichtag am 30. Juni 2024 gab es 1,96 Millionen Beamte, Richter und Soldaten, wieMehr
Angesichts schlechter Umfragewerte von Union und SPD hat Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) die AuÃŸendarstellung der Regierung kritisiert. Die Umfragewerte hingenMehr
Vor dem Hintergrund des angekÃ¼ndigten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland hat Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte sich um Vermittlung zwischen den USA und den europÃ¤ischenMehr
Top Meldungen
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Haribo hat im Jahr 2025 so viele SÃ¼ÃŸigkeiten verkauft wie nie zuvor. Der Absatz des GoldbÃ¤ren-Herstellers legte weltweit um 4,5 Prozent zu,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hÃ¤lt den Tankrabatt nicht fÃ¼r gescheitert, erwartet aber mehr. "Erst mal sind die Preise ja gesunken, aberMehr
Die Folgen des Iran-Kriegs belasten laut dem MÃ¼nchner Ifo-Institut die "ohnehin geschwÃ¤chte Autoindustrie zusÃ¤tzlich". In der Branche machten sich erste Anzeichen vonMehr