Umfrage: Zwei Drittel bewerten gesellschaftlichen Zusammenhalt als schlecht

Menschen auf StraÃŸe

Das soziale Miteinander hat nach EinschÃ¤tzung vieler Menschen gelitten. In einer Umfrage fÃ¼r die DAK-Gesundheit gaben 77 Prozent an, der Zusammenhalt in der Gesellschaft sei schlechter geworden. Sie berichteten etwa von mehr AggressivitÃ¤t.

Das soziale Miteinander in Deutschland hat sich nach EinschÃ¤tzung vieler BundesbÃ¼rgerinnen und BundesbÃ¼rger verschlechtert. In einer am Montag in Hamburg verÃ¶ffentlichten Forsa-Umfrage fÃ¼r die Krankenkasse DAK-Gesundheit gaben mit 77 Prozent mehr als drei Viertel der Befragten an, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den vergangenen drei Jahren deutlich gelitten habe. Sie berichteten etwa von mehr Respektlosigkeit und AggressivitÃ¤t.



Zwei Drittel beziehungsweise 67 Prozent bewerteten das soziale Miteinander insgesamt als schlecht oder sehr schlecht. Das waren sechs Prozentpunkte mehr als noch im Vorjahr. Forsa befragte im MÃ¤rz bundesweit rund 1000 Menschen Ã¼ber 18 Jahren.



86 Prozent der Befragten nehmen demnach mehr Beleidigungen und Respektlosigkeit wahr, 81 Prozent berichten von steigender AggressivitÃ¤t. Fast ebenso viele (79 Prozent) empfanden eine Zunahme von Egoismus sowie von Intoleranz und Ausgrenzung (76 Prozent).



Eine Verschlechterung sahen die Befragten insbesondere im Ã¶ffentlichen Raum, beispielsweise beim Einkaufen oder im StraÃŸenverkehr (87 Prozent). 83 Prozent meinten, dass der Umgang miteinander in sozialen Netzwerken oder Kommentarspalten gelitten hat. Die verschlechterten sich im Vergleich zum Vorjahr.