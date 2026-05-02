Finanzen

Rainer prÃ¼ft Entlastungen fÃ¼r Bauern

  • dts - 2. Mai 2026
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MÃ¤hdrescher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat Entlastungen fÃ¼r Bauern angekÃ¼ndigt. Der Tankrabatt sei ein wichtiger erster Schritt, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Sein Ministerium prÃ¼fe mit Hochdruck, was darÃ¼ber hinaus gemacht werden kÃ¶nne.

Konkret nannte Rainer verbilligte Darlehen Ã¼ber die Landwirtschaftliche Rentenbank. AuÃŸerdem stellte er die FÃ¶rderung energieeffizienter Technik in Aussicht. Die notwendigen Abstimmungen mit der EU-Kommission liefen bereits. "Ich bin zuversichtlich, dass wir zeitnah gute LÃ¶sungen erreichen", so der Minister.

FÃ¼r den Fall steigender Lebensmittelpreise sprach sich Rainer fÃ¼r eine Senkung der Mehrwertsteuer aus. Er wÃ¤re dabei, "wenn die Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte gesenkt wird", sagte er in dem Interview. Entlastungen mÃ¼ssten gezielt wirken und finanzierbar sein.

Der Minister wies darauf hin, dass die Nahrungsmittelpreise trotz des Iran-Kriegs im Moment stabil seien. "Aber wir beobachten die Lage sehr genau, auch weil die Preise in den letzten Jahren ohnehin schon sehr stark gestiegen sind." Viele Verbraucher machten sich Sorgen. "Das nehme ich sehr ernst." Die Preisentwicklung hÃ¤nge aber auch von der Dauer der kriegerischen Auseinandersetzungen ab.

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