Kanzleramtschef ruft Schwarz-Rot zum Durchhalten auf

Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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OsnabrÃ¼ck (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich zum ersten Jahrestag der schwarz-roten Bundesregierung optimistisch gezeigt, dass Union und SPD gemeinsam bis zum Ende der Legislaturperiode regieren. "Diese Koalition muss und wird durchhalten, um ihre Aufgabe zu erfÃ¼llen", sagte Frei der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagausgabe).



Man mÃ¼sse unterschiedliche Positionen zusammenfÃ¼hren. "Und zwar nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern so, dass es der WettbewerbsfÃ¤higkeit des Landes nutzt", forderte Frei.



GroÃŸe Herausforderungen verlangten groÃŸe Antworten. Dass der Weg dorthin mitunter steinig sei, dÃ¼rfte niemanden Ã¼berraschen, sagte der CDU-Politiker. Die Koalition sei bereits wichtige Reformen wie die Reduzierung der KÃ¶rperschaftsteuer, die sogenannte "Aktivrente" und die Abschaffung des BÃ¼rgergeldes angegangen.



Frei mahnte fÃ¼r die nÃ¤chsten Wochen Tempo an fÃ¼r weitere Schritte. "Wir schlagen ein hohes Tempo an. Die Gesundheitsreform soll noch vor der Sommerpause vom Parlament beschlossen werden. Ã„hnlich zÃ¼gig mÃ¼ssen wir bei Pflege und Rente sein", sagte er. "Uns allen ist bewusst: Wir haben keine Zeit zu verschenken."



Mit Blick auf die gerade vom Kabinett beschlossene Gesundheitsreform erklÃ¤rte er, BeitragsstabilitÃ¤t sei das gemeinsame Ziel. "Die sozialste Politik ist eine Politik, die nicht zu jÃ¤hrlich steigenden BeitrÃ¤gen fÃ¼hrt", behauptete er. "Wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, aber keineswegs spitzenmÃ¤ÃŸigen Ergebnisse. Wir sorgen nun dafÃ¼r, dass die Ausgaben sich wieder an den Einnahmen orientieren. DafÃ¼r nimmt die Reform alle Beteiligten in die Pflicht - von den Ã„rzten Ã¼ber die Pharmaindustrie bis zu den Versicherten. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit."



Frei bezeichnete jÃ¼ngste Umfragen, in denen die AfD deutlich vor den Regierungsparteien liegt, als alarmierend. "Wenn Radikale stark sind, muss die Mitte bessere Ergebnisse liefern. Das spornt uns an", sagte er. "Der Auftrag ist klar: Wir mÃ¼ssen die WettbewerbsfÃ¤higkeit steigern und ArbeitsplÃ¤tze sichern, um Extremisten zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen."



Bei der geplanten Einkommensteuerreform will Frei eine "echte Entlastung mÃ¶glichst vieler Steuerzahler" erreichen. "Ich halte es nicht fÃ¼r zielfÃ¼hrend, die Reform vollkommen aufkommensneutral und als reine Umverteilung zu gestalten. Vielmehr sollte eine echte Entlastung mÃ¶glichst vieler Steuerzahler gelingen, was insbesondere der Binnenkonjunktur nutzt."



Frei bekrÃ¤ftigte das Ziel, eine Einkommensteuerreform vorzulegen, "die eine Entlastung fÃ¼r Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen bedeutet". "Fest steht, dass wir zurzeit viel zu frÃ¼h anfangen, maximal zu besteuern. Der Spitzensteuersatz beginnt bereits bei etwa 70.000 Euro. Dabei sollte sich der Spitzensteuersatz doch auf die wirklich Reichen konzentrieren - und nicht die LeistungstrÃ¤ger der Mitte Ã¼ber GebÃ¼hr in Anspruch nehmen, fÃ¼r die beispielsweise auch deshalb der Traum vom Eigenheim verunmÃ¶glicht wird."



Frei wies in dem Interview die scharfe Kritik aus der AfD an der hohen Neuverschuldung in den nÃ¤chsten Jahren zurÃ¼ck. "Die Sicherheit unseres Landes sollte uns dieser Kraftakt wert sein. Wir werden den Frieden nur sichern, wenn wir Russland glaubhaft abschrecken", sagte der CDU-Politiker. Der GroÃŸteil der zusÃ¤tzlichen Verschuldung hÃ¤nge vor allem mit den Investitionen in die Verteidigung zusammen. "Wir kommen von einem Wehretat von 50 Milliarden und werden in einigen Jahren bei knapp 200 Milliarden Euro liegen. Aus diesem Grund mÃ¼ssen wir in den nÃ¤chsten Wochen auch hart daran arbeiten, weitere Einsparungen im Haushalt vorzunehmen", forderte Frei.



Eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse in der Iran-Krise, wie sie die SPD zuletzt als MÃ¶glichkeit ins Spiel gebracht hatte, schlieÃŸt der CDU-Politiker allerdings aus. "Das ist keine Option. Wenn wir so weitermachen, zahlen wir 2030 allein 80 Milliarden Euro nur fÃ¼r Zinsen", sagte er. "Mehr Schulden sind nicht verantwortbar, da dadurch die HandlungsspielrÃ¤ume immer mehr eingeschnÃ¼rt werden."

