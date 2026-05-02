Heusgen und Murphy hoffen auf Wahlsiege der US-Demokraten

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here auÃŸenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ex-Leiter der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, und der frÃ¼here US-Botschafter in Deutschland und Ex-Gouverneur von New Jersey, Philip Murphy, hoffen angesichts der AuÃŸenpolitik des US-PrÃ¤sidenten und Republikaners Donald Trump auf Wahlsiege der Demokraten.
"Die transatlantischen Beziehungen befinden sich in einer Krise", schreiben Heusgen und Murphy in einem Gastbeitrag fÃ¼r die "Rheinische Post" (Samstagausgabe). "US-PrÃ¤sident Donald Trump behandelt Europa als Gegner, droht mit der Annexion GrÃ¶nlands und stellt Amerikas Verpflichtung zur Nato infrage." Solche Handlungen wÃ¤ren unter frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten undenkbar gewesen, heiÃŸt es in dem Gastbeitrag.
Der PrÃ¤sident untergrabe die Gewaltenteilung, indem er Druck auf die Justiz ausÃ¼be, einen vom eigenen Lager kontrollierten Kongress an den Rand drÃ¤nge und BundesbehÃ¶rden mit Loyalisten besetze, wÃ¤hrend er erfahrene Beamte aus dem Staatsdienst entferne, kritisieren Heusgen und Murphy. Zugleich weisen sie auf wachsenden Widerstand in den USA hin. Die BÃ¼rger wÃ¼rden beginnen, die Folgen einer erratischen AuÃŸenpolitik zu spÃ¼ren, insbesondere an der ZapfsÃ¤ule. Der Ã¶ffentliche Widerstand gegen brutale MaÃŸnahmen der EinwanderungsbehÃ¶rden nehme zu.
Heusgen und Murphy Ã¤uÃŸern mit Blick auf Umfragen Zuversicht, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen im November die Kontrolle Ã¼ber das ReprÃ¤sentantenhaus - und mÃ¶glicherweise auch Ã¼ber den Senat - zurÃ¼ckgewinnen kÃ¶nnten, was der MAGA-Agenda spÃ¼rbare Grenzen setzen wÃ¼rde. "Mit Blick nach vorn gibt es einen glaubwÃ¼rdigen Weg zu einer demokratischen PrÃ¤sidentschaft im Jahr 2028 - und damit zu einer RÃ¼ckkehr von Konfrontation zu Kooperation Ã¼ber den Atlantik."
Ein zukÃ¼nftiger demokratischer PrÃ¤sident werde mit hoher Wahrscheinlichkeit das transatlantische BÃ¼ndnis bekrÃ¤ftigen und anerkennen, wie PrÃ¤sident Barack Obama es in seiner Hannover-Rede 2016 tat, dass ein starkes Europa im direkten Interesse Amerikas liege, schreiben Heusgen und Murphy. Eine solche Regierung dÃ¼rfte auch konstruktivere Handelsbeziehungen mit der EuropÃ¤ischen Union anstreben.
Heusgen und Murphy schlagen der deutschen Bundesregierung in ihrem Beitrag eine neue Strategie mit Blick auf den UN-Sicherheitsrat vor. Gemeinsam kÃ¶nnten die Vereinigten Staaten und Deutschland zum Beispiel eine Initiative zur Reform des UN-Sicherheitsrats ergreifen. Der langjÃ¤hrige deutsche Anspruch auf einen stÃ¤ndigen Sitz sei angesichts der aktuellen geopolitischen RealitÃ¤ten zunehmend schwer aufrechtzuerhalten. Ein Modell semi-permanenter Sitze kÃ¶nnte einen realistischeren Weg bieten, um die notwendige Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung zu erreichen.
Explizit warnen Heusgen und Murphy vor nationalen AlleingÃ¤ngen der USA. FÃ¼r die Vereinigten Staaten mÃ¶ge es mitunter verlockend sein, allein zu handeln. Doch auf lange Sicht seien beide Nationen am besten beraten, wenn sie sich fÃ¼r die StÃ¤rke des Rechts einsetzten und nicht dem Recht des StÃ¤rkeren freien Lauf lassen, schreiben Heusgen und Murphy. "Die Geschichte hat gezeigt, wohin dieser Weg fÃ¼hrt - in die Katastrophe."
Brennpunkte
Heusgen und Murphy hoffen auf Wahlsiege der US-Demokraten
- dts - 2. Mai 2026
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here auÃŸenpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ex-Leiter der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, und der frÃ¼here US-Botschafter in Deutschland und Ex-Gouverneur von New Jersey, Philip Murphy, hoffen angesichts der AuÃŸenpolitik des US-PrÃ¤sidenten und Republikaners Donald Trump auf Wahlsiege der Demokraten.
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