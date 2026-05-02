USA kÃ¼ndigen Abzug von rund 5000 US-Soldaten aus Deutschland an

US-Verteidigungsminister Pete Hegsetham 29. April

US-Verteidigungsminister Hegseth hat nach Angaben seines Ministeriums den Abzug von rund 5000 Soldaten aus Deutschland binnen eines Jahres angeordnet. Derzeit sind rund 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert - mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land.Â

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach Angaben seines Ministeriums den Abzug von rund 5000 Soldaten aus Deutschland binnen eines Jahres angeordnet. "Wir gehen davon aus, dass der Abzug in den kommenden sechs bis zwÃ¶lf Monaten abgeschlossen sein wird", erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Freitag (Ortszeit) weiter in einer Stellungnahme. Derzeit sind mehr als 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert - mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land.Â



Die Entscheidung folge "auf eine grÃ¼ndliche ÃœberprÃ¼fung der TruppenprÃ¤senz des US-Verteidigungsministeriums in Europa", fÃ¼hrte Pentagon-Sprecher Parnell aus. Sie trÃ¤gt ihm zufolge "den Anforderungen im Einsatzgebiet sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung".



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor mit einer Verlegung von US-Truppen aus Deutschland gedroht - offenbar aus VerÃ¤rgerung Ã¼ber die Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Iran-Krieg. "Die USA prÃ¼fen und evaluieren derzeit eine mÃ¶gliche Verringerung der TruppenprÃ¤senz in Deutschland", erklÃ¤rte Trump am Mittwoch. Eine entsprechende Entscheidung werde "in KÃ¼rze getroffen".Â



Merz hatte Trumps Unmut vor wenigen Tagen offenbar mit Ã„uÃŸerungen bei einer Schulveranstaltung mit Blick auf die Vereinigten Staaten erregt. "Da wird eine ganze Nation gedemÃ¼tigt durch die iranische StaatsfÃ¼hrung", sagte Merz am Montag mit Blick auf die Verhandlungen der USA mit dem Iran. Zudem Ã¤uÃŸerte er die Ansicht, die USA hÃ¤tten "offensichtlich keine Strategie" im Irak-Krieg.Â



Der US-PrÃ¤sident hatte den Kanzler danach bereits scharf attackiert: "Er weiÃŸ nicht, wovon er spricht!" Am Mittwoch drohte Trump dann mit dem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland, am Donnerstag legte er noch einmal gegen Merz nach.



Statt sich um den Iran-Krieg zu kÃ¼mmern, solle der Kanzler lieber "mehr Zeit darauf verwenden", den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, wo er "nichts erreicht" habe, erklÃ¤rte Trump am Donnerstag in Onlinemedien. Zudem solle Merz "sein marodes Land in Ordnung bringen".



Der US-PrÃ¤sident bescheinigte dem Bundeskanzler in einer Botschaft auf seiner Online-Plattform Truth Social am Donnerstag Nachholbedarf "insbesondere bei den Themen Migration und Energie". Merz solleÂ "weniger Zeit darauf verwenden, sich in die BemÃ¼hungen derjenigen einzumischen, die die atomare Bedrohung durch den Iran beseitigen, wodurch die Welt, einschlieÃŸlich Deutschlands, zu einem sichereren Ort wird".



Neben Deutschland drohte Trump auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen. "Das werde ich wahrscheinlich tun, warum sollte ich es auch nicht tun?", sagte Trump am Donnerstag im Oval Office auf eine entsprechende Journalistenfrage. "Italien war uns Ã¼berhaupt keine Hilfe, und Spanien war schrecklich, absolut schrecklich", fÃ¼gte er mit Blick auf die von ihm erhoffte UnterstÃ¼tzung von VerbÃ¼ndeten im Iran-Krieg hinzu.



Bis zum 31. Dezember waren insgesamt 36.436 US-Soldaten im aktiven Dienst in Deutschland stationiert, in Italien waren es 12.662 US-Soldaten und in Spanien 3814.



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.Â



Teheran blockiert zudem die StraÃŸe von Hormus, wÃ¤hrend die USA iranische HÃ¤fen blockieren. Der Konflikt hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Trump hatte die Nato-VerbÃ¼ndeten der USA zuletzt scharf fÃ¼r ihre ausbleibende Hilfe im Iran-Krieg und bei den BemÃ¼hungen um eine Ã–ffnung der strategisch und wirtschaftlich wichtigen StraÃŸe von Hormus kritisiert.



Insgesamt unterhÃ¤lt die US-Armee rund 20 Einrichtungen in Deutschland, vor allem im SÃ¼den und SÃ¼dwesten.Â Die wichtigsten Standorte sind der LuftwaffenstÃ¼tzpunkt im rheinland-pfÃ¤lzischen Ramstein und das US-Regionalkommando fÃ¼r Europa und Afrika in Stuttgart. Der US-TruppenÃ¼bungsplatz im bayerischen GrafenwÃ¶hr gilt als einer der grÃ¶ÃŸten in Europa. Am Fliegerhorst im rheinland-pfÃ¤lzischen BÃ¼chel lagern US-Atomwaffen. In Landstuhl ist das grÃ¶ÃŸte MilitÃ¤rkrankenhaus der USA auÃŸerhalb der Vereinigten Staaten. Trump hatte bereits 2020 in seiner ersten Amtszeit mit einem Teilabzug aus Deutschland gedroht, er wollte die Zahl der US-Soldaten auf 25.000 senken.