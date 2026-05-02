Index: KI setzt BÃ¼rojobs unter Druck

BÃ¼ros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeitsmarkt verschiebt sich mit der Verbreitung sogenannter "KÃ¼nstlicher Intelligenz" (KI) zulasten klassischer BÃ¼roberufe, wÃ¤hrend handwerkliche TÃ¤tigkeiten vergleichsweise stabil gefragt bleiben.



Das zeigt eine Auswertung des Stellenmarktforschers Index, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet. Demnach ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen in BÃ¼ro- und Verwaltungsberufen zuletzt deutlich gesunken. Im Sekretariat und Office Management lag das Minus bei 22 Prozent, im Personalwesen bei 19 Prozent. Im Bau, Handwerk und im Bereich Umwelt fiel der RÃ¼ckgang mit 14 Prozent deutlich geringer aus.



Noch klarer zeigt sich der Trend bei den TÃ¤tigkeitsprofilen, die von Industrieunternehmen ausgeschrieben werden: 2025 brach die Zahl offener Stellen fÃ¼r GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer um 30 Prozent ein und fÃ¼r akademische FachkrÃ¤fte um 22 Prozent, aber bei FachkrÃ¤ften mit Berufsausbildung betrug das Minus nur acht Prozent.



Die Daten basieren auf einer breiten Analyse von 197 Printmedien, 321 OnlinebÃ¶rsen, dem Stellenportal der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit sowie rund 969.000 Firmenwebsites. Die Auswertung deutet darauf hin, dass Berufe mit hohem Anteil an RoutinetÃ¤tigkeiten stÃ¤rker unter Druck geraten. Neben Konjunktureffekten scheint auch der Einsatz generativer KI eine Rolle zu spielen.



"Akademiker sind nicht mehr immun", sagte Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Gleichzeitig sei die Lage grundsÃ¤tzlich angespannt. "In der aktuellen Konjunkturkrise gibt es insgesamt wenig neue Jobs."



Vertreter des Handwerks sehen in der Entwicklung dennoch eine Chance. JÃ¶rg Dittrich, PrÃ¤sident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), sagte, wÃ¤hrend KI zunehmend standardisierte TÃ¤tigkeiten im BÃ¼ro- und Wissensbereich Ã¼bernehme, wachse zugleich die Nachfrage nach dem, was sie nicht leisten kÃ¶nne: handwerkliches KÃ¶nnen, Erfahrung und Verantwortung.



"KI treibt das Handwerk um", sagte auch Friedrich Hubert Esser, PrÃ¤sident des Bundesinstituts fÃ¼r Berufsbildung (BIBB). Viele junge Menschen prÃ¼ften ihre beruflichen Optionen neu und entdeckten dabei auch die StabilitÃ¤t handwerklicher TÃ¤tigkeiten. "Es gibt keinen Automatismus: KI kommt und alle gehen ins Handwerk", so Esser. Dennoch schÃ¤rfe die Entwicklung den Blick fÃ¼r die Sicherheit praktischer Berufe.

