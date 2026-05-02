Wirtschaft

Krankenstand im ersten Quartal leicht gegenÃ¼ber Vorjahr gesunken

  • dts - 2. Mai 2026
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Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der KÃ¤ltewelle zu Beginn des Jahres ist der Krankenstand der BeschÃ¤ftigten im ersten Quartal leicht zurÃ¼ckgegangen.

Das geht aus Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) hervor, Ã¼ber die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgabe) berichten. Danach war im Durchschnitt jede bei der TK versicherte Erwerbsperson von Januar bis einschlieÃŸlich MÃ¤rz dieses Jahres 5,00 Tage krankgeschrieben. 2025 waren es im Vergleichszeitraum noch 5,35 Tage. 2024 betrug die Dauer der Krankschreibung im ersten Quartal 5,16 Tage.

Die ErkÃ¤ltungssaison sei trotz der KÃ¤ltewelle im Vergleich zu den Vorjahren offenbar milder verlaufen, sagte Kassen-Chef Jens Baas den Zeitungen. Hauptgrund fÃ¼r die Krankmeldungen waren den Angaben zufolge nach wie vor ErkÃ¤ltungsdiagnosen wie Grippe, Schnupfen oder Coronaerkrankungen. 2026 war jede TK-versicherte Erwerbsperson im ersten Quartal im Schnitt 1,32 Tage mit einer ErkÃ¤ltungsdiagnose krankgeschrieben. Zum Vergleich: 2025 waren es noch 1,79 Tage und 2024 1,51 Tage.

Eine erneute Zunahme gab es hingegen wieder bei den psychischen Diagnosen wie zum Beispiel Depressionen oder AngststÃ¶rungen mit durchschnittlich 0,99 Fehltagen je Erwerbsperson. Hier lag die Zahl der Fehltage 2025 und 2024 jeweils bei 0,92. Auf Platz drei waren mit durchschnittlich 0,65 Fehltagen Krankheiten des Muskelskelett-Systems wie zum Beispiel RÃ¼ckenschmerzen. 2025 waren es 0,63 und 2024 0,67 Fehltage.

Die Techniker Krankenkasse ist mit Ã¼ber zwÃ¶lf Millionen Versicherten die grÃ¶ÃŸte gesetzliche Krankenkasse. Darunter sind 6,2 Millionen ErwerbstÃ¤tige.

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