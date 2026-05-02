GdW fÃ¼r einkommensabhÃ¤ngige Beteiligung von Mietern an Sanierungen

GerÃ¼stbau fÃ¼r WÃ¤rmedÃ¤mmung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) spricht sich dafÃ¼r aus, die Beteiligung von Mietern an MieterhÃ¶hungen aufgrund von SanierungsmaÃŸnahmen kÃ¼nftig nach Einkommen zu staffeln.



"KÃ¼nftig muss das Einkommen eine stÃ¤rkere Rolle spielen und nicht mehr die Kaltmiete", sagte VerbandsprÃ¤sident Axel Gedaschko der "Bild" (Samstagausgabe). "Ziel muss eine Staffelung sein: Mieter mit hÃ¶heren Einkommen sollten stÃ¤rker an Modernisierungskosten beteiligt werden als Mieter mit niedrigen Einkommen."



Konkret geht es um die Kostenbeteiligung beim Wechsel auf eine klimafreundliche und effizientere Heizungsanlage sowie energetische SanierungsmaÃŸnahmen. Diese kÃ¶nnen die Vermieter zu gleichen Teilen auf die Mieter umlegen.



Gedaschko forderte die schwarz-rote Koalition auf, sie mÃ¼sse "schnell handeln". Es sei "doch nicht gerecht, dass zum Beispiel fÃ¼r eine alleinerziehende Krankenschwester mit 4,50 Euro Kaltmiete die Miete nach einer Sanierung genau steigt wie fÃ¼r das Doppelverdiener-Ehepaar im gleichen Haus", sagte Gedaschko.

