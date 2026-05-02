Wirtschaft

Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm

  • dts - 2. Mai 2026
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Zugrestaurant (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn zieht drei Monate nach EinfÃ¼hrung eines Sonderprogramms fÃ¼r mehr Sauberkeit in den ZÃ¼gen eine positive Bilanz. Das Sofortprogramm wirke, sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Die FahrgÃ¤ste sÃ¤hen und spÃ¼rten die positiven Entwicklungen bei Sauberkeit und Service an Bord. Das hÃ¤tten Befragungen bestÃ¤tigt.

Allein in diesem Jahr 2026 investiert die Bahn hierfÃ¼r 20 Millionen Euro zusÃ¤tzlich. Seit Januar wurde das Reinigungspersonal deutlich aufgestockt. Laut Peterson reinigen auf vielgenutzten Verbindungen nun 220 BeschÃ¤ftigte die ZÃ¼ge wÃ¤hrend der Fahrt. Das sind doppelt so viele wie zuvor. In den ersten drei Monaten seien 680.000 Toiletten gereinigt und rund 170.000 MÃ¼llsÃ¤cke gefÃ¼llt worden. An ausgewÃ¤hlten KnotenbahnhÃ¶fen wie MÃ¼nchen stÃ¼nden auÃŸerdem Sonderreinigungstrupps bereit, die bei Bedarf zum Einsatz kommen.

Auch die Teppiche in den ICE-ZÃ¼gen werden hÃ¤ufiger behandelt. Haben die Reiniger bisher wÃ¶chentlich Teppiche in der GrÃ¶ÃŸenordnung von vier FuÃŸballfeldern intensiv gesÃ¤ubert, seien dies nun umgerechnet sechs, erlÃ¤uterte Peterson. Zu dem Sofortprogramm gehÃ¶rt auch der Einsatz von mobilen Technikern, die fÃ¼r einen stabilen Betrieb der Kaffeemaschinen im Bordbistro sorgen sollen. Allein in den ersten drei Monaten haben sie 100 GerÃ¤te austauschen mÃ¼ssen. Ein fehlendes Kaffeeangebot gehÃ¶rt zu den oft genannten Ã„rgernissen in den ZÃ¼gen.

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