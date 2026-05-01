Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken

Tankstelle in Berlin

Mit Inkrafttreten des Tankrabatts sind die Preise an den ZapfsÃ¤ulen in Deutschland am Freitag deutlich gesunken - allerdings war das Niveau am Vortag auch sehr hoch.

Mit Inkrafttreten des Tankrabatts sind die Preise an den ZapfsÃ¤ulen in Deutschland am Freitag deutlich gesunken - allerdings war das Niveau am Vortag auch sehr hoch. Von Donnerstag- bis Freitagmittag ging der Preis fÃ¼r einen Liter E10 laut ADAC um 15,8 Cent zurÃ¼ck, beim Diesel betrug der RÃ¼ckgang 16,2 Cent. Der Tankrabatt - die Senkung der Energiesteuer - betrÃ¤gt 16,7 Cent pro Liter.Â



Um 12.15 Uhr lag der Preis fÃ¼r E10 im bundesweiten Durchschnitt laut ADAC bei 2,076 Euro, fÃ¼r Diesel bei 2,177 Euro je Liter. Die Tankstellen dÃ¼rfen seit April nur noch einmal am Tag um 12.00 Uhr die Preis anheben - senken dÃ¼rfen sie sie, so oft sie wollen.Â



TatsÃ¤chlich fielen die Preise mit Inkrafttreten des Tankrabatts am Freitag um Mitternacht stetig. Vor 12.00 Uhr lagen sie dann laut ADAC bei 1,955 Euro fÃ¼r den Liter Super und bei 2,044 Euro fÃ¼r den Liter Diesel.Â



Auch das Bundeskartellamt, zustÃ¤ndig fÃ¼r die Beobachtung der Preise, meldete einen deutlichen RÃ¼ckgang. Die BehÃ¶rde betonte aber auch, dass die Preisspitzen am Donnerstag "zu den hÃ¶chsten gehÃ¶rten, die wir seit EinfÃ¼hrung der ZwÃ¶lf-Uhr-Regel beobachtet haben".Â



Die Bundesregierung hatte die Senkung der SteuersÃ¤tze auf Kraftstoffe um 16,7 Cent pro Liter fÃ¼r Mai und Juni beschlossen. Das kostet den Staat rund 1,6 Milliarden Euro.Â



SPD-Fraktionsvize Armand Zorn erklÃ¤rte: "Ab heute schaffen wir die Grundlage dafÃ¼r, dass Pendlerinnen und Pendler und Unternehmen zielgerichtet entlastet werden." Ãœber die befristete Senkung der Energiesteuer sei es mÃ¶glich, "sehr schnell jene spÃ¼rbar zu unterstÃ¼tzen, die es dringend brauchen". Er mahnte, die MineralÃ¶lkonzerne mÃ¼ssten die Steuersenkung weitergeben und die Preise entsprechend senken.



Die Kritik am Tankrabatt hielt allerdings an. Der Rabatt steigere die Nachfrage nach Ã–l - "das fÃ¼hrt zu weiteren Preissteigerungen, was den auslÃ¤ndischen Exporteuren hilft, aber nicht denen, die Auto fahren und ihre Wohnung heizen mÃ¼ssen", sagte der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK), Otmar Edenhofer, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.Â



Die Regierung kÃ¶nnte die BÃ¼rger besser vor steigenden Preisen schÃ¼tzen. "Wir mÃ¼ssten auf die Belastungen, die durch die aktuelle Krise entstehen, durch Einkommenshilfen mit dem Fokus auf HÃ¤rtefall-Gruppen reagieren", sagte Edenhofer.Â



Mittelfristig mÃ¼sse Europa seine Nachfrage nach Ã–l und Gas drosseln, um gegenÃ¼ber den Exporteuren an UnabhÃ¤ngigkeit zu gewinnen. "Damit hÃ¤tten wir einen groÃŸen Hebel, um international zu einer Senkung der Ã–l- und Gaspreise beizutragen." Das sei nicht nur Klimapolitik, sondern auch Geopolitik.



FÃ¼r die MobilitÃ¤tsexpertin der Umweltschutzorganisation Greenpeace, Marissa Reiserer, geht die "teure Spritpreisbremse...genau in die falsche Richtung". Sie fÃ¼lle vermutlich die Taschen der Ã–lkonzerne und lasse Berufspendler mit dicken Verbrennern am meisten profitieren.Â



Der Tankrabatt sei etwas teurer als der jÃ¤hrliche Beitrag des Bundes zum Deutschlandticket. Dieser Beitrag sei klima- und sozialpolitisch aber "weit vorteilhafter", fÃ¼gte Reiserer hinzu. "Der Erfolg des Deutschlandtickets hat im vergangenen Jahr mindestens 500 Milliarden Liter Sprit eingespart". Die vielen Millionen Ã–PNV-Abos "ersetzen Autofahrten, entlasten StraÃŸen und GeldbÃ¶rsen, bringen den Klimaschutz voran - und machen Deutschland weniger abhÃ¤ngig von Ã–limporten".Â