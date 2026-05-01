Die Deutsche Bahn fÃ¼hrt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags kÃ¶nnen die Fahrten in ZÃ¼gen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. "Ab dem 9. Mai kÃ¶nnen unsere Kunden erstmals Last-Minute-Preise buchen", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Angebot gilt demnach zunÃ¤chst fÃ¼r ein halbes Jahr mit der Option auf VerlÃ¤ngerung.
Die Tickets werden zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten. Obendrauf kommt gegebenenfalls der Bahncard-Rabatt. Kinder fahren kostenlos mit.
Peterson sprach von einem "komplett neuen Angebot fÃ¼r die ZÃ¼ge des Fernverkehrs". Damit werde "Sicherheit und bezahlbare MobilitÃ¤t" geboten. "Wir mÃ¶chten mit dieser Aktion auch neue Kundengruppen ansprechen, die zunÃ¤chst gar nicht an die Bahn denken und in ihrer Reiseplanung flexibler sind", fÃ¼gte er hinzu.
Wie andere Sparpreise seien auch die Last-Minute-Preise kontingentierte Angebote, erklÃ¤rte Peterson. Damit werde sichergestellt, dass das Angebot nur auf ZÃ¼gen buchbar ist, die auch noch freie SitzplÃ¤tze haben. Die Wahrscheinlichkeit, ein SchnÃ¤ppchen zu ergattern, ist Peterson zufolge daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch. Mit diesem Angebot komme die Bahn auch einem bestehenden Wunsch der Reisenden nach. Allen, die lÃ¤nger im Voraus planen kÃ¶nnen, rÃ¤t das Unternehmen weiterhin zur frÃ¼hen Buchung ihrer Tickets.
Wirtschaft
Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
- AFP - 1. Mai 2026, 04:05 Uhr
Die Deutsche Bahn fÃ¼hrt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags kÃ¶nnen die Fahrten in ZÃ¼gen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. Ab dem 9. Mai sind die Tickets buchbar, das Angebot gilt zunÃ¤chst fÃ¼r ein halbes Jahr.
Die Deutsche Bahn fÃ¼hrt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags kÃ¶nnen die Fahrten in ZÃ¼gen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. "Ab dem 9. Mai kÃ¶nnen unsere Kunden erstmals Last-Minute-Preise buchen", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Angebot gilt demnach zunÃ¤chst fÃ¼r ein halbes Jahr mit der Option auf VerlÃ¤ngerung.
Weitere Meldungen
Zum Tag der Arbeit am 1. Mai finden bundesweit zahlreiche Kundgebungen und Veranstaltungen vor allem der Gewerkschaften statt. Die zentrale Kundgebung des DeutschenMehr
Am Freitag tritt der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt in Kraft. Zwei Monate lang sinken damit die SteuersÃ¤tze auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent proMehr
Der US-Techriese Apple hat nach eigenen Angaben den besten Jahresauftakt seiner 50-jÃ¤hrigen Geschichte verzeichnet. "Heute ist Apple stolz darauf, das beste MÃ¤rz-Quartal unsererMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will im Fernverkehr kÃ¼nftig auch Last-Minute-Tickets anbieten. "Mit diesem komplett neuen Angebot fÃ¼r die ZÃ¼ge desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf macht die Umsetzung der digitalen Arbeitszeiterfassung zur Bedingung fÃ¼r die MÃ¶glichkeit einerMehr
Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK) hat die Bundesregierung vor den Konsequenzen des neuen HeizungsgesetzesMehr