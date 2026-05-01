Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an

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Die Deutsche Bahn fÃ¼hrt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags kÃ¶nnen die Fahrten in ZÃ¼gen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. Ab dem 9. Mai sind die Tickets buchbar, das Angebot gilt zunÃ¤chst fÃ¼r ein halbes Jahr.

Die Deutsche Bahn fÃ¼hrt im Fernverkehr Last-Minute-Tickets ein: Samstags und sonntags kÃ¶nnen die Fahrten in ZÃ¼gen der jeweils kommenden Woche gebucht werden. "Ab dem 9. Mai kÃ¶nnen unsere Kunden erstmals Last-Minute-Preise buchen", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Angebot gilt demnach zunÃ¤chst fÃ¼r ein halbes Jahr mit der Option auf VerlÃ¤ngerung.



Die Tickets werden zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten. Obendrauf kommt gegebenenfalls der Bahncard-Rabatt. Kinder fahren kostenlos mit.



Peterson sprach von einem "komplett neuen Angebot fÃ¼r die ZÃ¼ge des Fernverkehrs". Damit werde "Sicherheit und bezahlbare MobilitÃ¤t" geboten. "Wir mÃ¶chten mit dieser Aktion auch neue Kundengruppen ansprechen, die zunÃ¤chst gar nicht an die Bahn denken und in ihrer Reiseplanung flexibler sind", fÃ¼gte er hinzu.



Wie andere Sparpreise seien auch die Last-Minute-Preise kontingentierte Angebote, erklÃ¤rte Peterson. Damit werde sichergestellt, dass das Angebot nur auf ZÃ¼gen buchbar ist, die auch noch freie SitzplÃ¤tze haben. Die Wahrscheinlichkeit, ein SchnÃ¤ppchen zu ergattern, ist Peterson zufolge daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch. Mit diesem Angebot komme die Bahn auch einem bestehenden Wunsch der Reisenden nach. Allen, die lÃ¤nger im Voraus planen kÃ¶nnen, rÃ¤t das Unternehmen weiterhin zur frÃ¼hen Buchung ihrer Tickets.