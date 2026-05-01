Landwirtschaftsminister will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen

Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will die staatliche Lebensmittelreserve fÃ¼r den Notfall ausbauen.



Neben den klassischen Reserven wolle man kÃ¼nftig auch mehr sofort verfÃ¼gbare Lebensmittel einbeziehen, also Konserven, die im Ernstfall direkt genutzt werden kÃ¶nnten, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Diese VorrÃ¤te sollten kÃ¼nftig nicht nur in staatlichen Lagern liegen, sondern stÃ¤rker dort, wo sie ohnehin gebraucht wÃ¼rden: bei Herstellern und im Handel. Ein fester Teil solle dort jederzeit verfÃ¼gbar sein, etwa in Lagerhallen auf dem WerksgelÃ¤nde.



Rainer sprach von einer gezielten Investition in die deutsche KrisenfÃ¤higkeit. Zu Beginn - als Anschubfinanzierung - brauche man 30 Millionen Euro. Wenn das neue System etabliert sei, liege der jÃ¤hrliche Bedarf bei etwa 70 bis 80 Millionen Euro. Diese Summen wolle er verfassungsrechtlich sauber - in Form einer sogenannten Bereichsausnahme - im Bundeshaushalt verankern.



Da die Produkte nicht unbegrenzt haltbar seien, wÃ¼rden sie rechtzeitig in den Verkauf gegeben. Das schaffe zusÃ¤tzliche Arbeit in der Logistik, die natÃ¼rlich auch fair finanziert werden mÃ¼sse, sagte der Minister.



Bedenken, Lebensmittelkonzerne und Einzelhandel kÃ¶nnten Profit aus der Lagerung schlagen, wies Rainer zurÃ¼ck. Das sei keine Privatisierung, im Gegenteil. Der Staat bleibe in der Verantwortung, sagte der Minister. Im Krisenfall mÃ¼sse er fÃ¼r die Versorgung der BevÃ¶lkerung sorgen, und genau dieser Verantwortung stelle man sich. Die bestehenden Strukturen des Lebensmittelhandels zu nutzen, sei ein groÃŸer Vorteil. Die Details werde man sauber regeln.



FÃ¼r Privathaushalte gebe es bewÃ¤hrte Empfehlungen zur Vorsorge, erinnerte Rainer. Jeder sollte neben haltbaren Grundnahrungsmitteln und ausreichend Wasser noch seine besonderen Vorlieben berÃ¼cksichtigen.



Zugleich rief Rainer dazu auf, die heimische DÃ¼ngemittelproduktion zu stÃ¤rken. Ein entsprechender Aktionsplan der EuropÃ¤ischen Union werde im Mai vorgestellt. Dazu gehÃ¶re eine Entlastung bei den ZÃ¶llen, die fÃ¼r DÃ¼ngemittel - mit Ausnahme von Russland und WeiÃŸrussland - auf Null gesenkt werden sollten, kÃ¼ndigte er an. Eine DÃ¼ngemittel-Reserve - Ã¤hnlich der strategischen Ã–l-Reserve - sei derzeit nicht erforderlich.

