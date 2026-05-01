Politik

GrÃ¼ne und CDU in Baden-WÃ¼rttemberg einigen sich auf Koalitionsvertrag

  • AFP - 1. Mai 2026, 00:41 Uhr
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Cem Ã–zdemir (links) und Manuel Hagel
Bild: AFP

Fast acht Wochen nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg haben sich die GrÃ¼nen und die CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten die Parteien nach zweiwÃ¶chigen Koalitionsverhandlungen in der Landeshauptstadt Stuttgart mit.

Fast acht Wochen nach der Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg haben sich die GrÃ¼nen und die CDU auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten die Parteien nach langen SondierungsgesprÃ¤chen und zweiwÃ¶chigen Koalitionsverhandlungen am Donnerstag in der Landeshauptstadt Stuttgart mit.

Am Mittwoch kommender Woche soll der Vertrag der Ã–ffentlichkeit vorgestellt werden. Am Samstag sollen dann Parteitage der GrÃ¼nen in Stuttgart und der CDU in Korntal-MÃ¼nchingen dem ausgehandelten Papier zustimmen. FÃ¼r den 13. Mai ist schlieÃŸlich die Wahl des GrÃ¼nen-Politikers Cem Ã–zdemir zum neuen MinisterprÃ¤sidenten im Landtag geplant.

Die GrÃ¼nen gewannen die Landtagswahl vom 8. MÃ¤rz knapp. Bei den Sitzen im Landtag gibt es aber eine Pattsituation, GrÃ¼ne und CDU kommen auf je 56 Mandate. Die GrÃ¼nen reklamierten das MinisterprÃ¤sidentenamt fÃ¼r sich, boten aber eine Koalition auf AugenhÃ¶he an. Ã–zdemir soll Regierungschef werden und auf Winfried Kretschmann folgen, der aus AltersgrÃ¼nden nicht mehr antrat.

Die Pattsituation in den Sitzen soll sich personell so auswirken, dass die GrÃ¼nen zwar den MinisterprÃ¤sidenten stellen, aber ein Ministerium weniger bekommen als die CDU. Die GrÃ¼nen sollen die Ressorts Finanzen, Wissenschaft, Umwelt, Soziales und Bau erhalten.

Die CDU stellt den VizeministerprÃ¤sidenten, der fÃ¼r den Bereich Europa zustÃ¤ndig sein soll, und erhÃ¤lt die Ressorts Inneres, Kultus, Wirtschaft, Verkehr, Justiz und Agrar. Zudem geht das Amt der LandtagsprÃ¤sidentin oder des LandtagsprÃ¤sidenten an die CDU.

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