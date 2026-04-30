Wirtschaft

Mietenpaket: Vermieter erwÃ¤gen Verkauf von Wohnraum

  • dts - 30. April 2026, 19:53 Uhr
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SatellitenschÃ¼ssel an Wohnhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der geplanten VerschÃ¤rfungen im Mietrecht erwÃ¤gen laut der laufenden Vermieterbefragung des EigentÃ¼merverbands Haus und Grund 60,5 Prozent der privaten Vermieter, ihre VermietungstÃ¤tigkeit ganz oder teilweise aufzugeben und Wohnraum zu verkaufen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe).

Ausschlaggebend ist demnach weniger eine einzelne MaÃŸnahme der aktuellen Mietenpolitik, sondern die Summe gleichzeitiger Regulierungsvorhaben. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch das Mietenpaket II mit neuen Vorschriften etwa fÃ¼r das mÃ¶blierte Wohnen und Kurzzeitvermietung beschlossen. Mit dem Vorhaben soll der Schutz von Mietern verbessert und der Anstieg der Mieten in angespannten WohnungsmÃ¤rkten gebremst werden.

Besonders kritisch sehen viele Vermieter die geplante Ausweitung von Schonfristzahlungen bei MietrÃ¼ckstÃ¤nden. 68,5 Prozent bewerten dies als starke oder sehr starke EinschrÃ¤nkung. "Der Eingriff betrifft damit einen zentralen Bereich der Vermietung - die Durchsetzbarkeit von ZahlungsansprÃ¼chen - und wird entsprechend als strukturell relevant wahrgenommen", heiÃŸt es bei Haus und Grund.

Dass bei Indexmieten Steigerungen oberhalb von drei Prozent nur noch teilweise berÃ¼cksichtigt werden sollen, sorgt die Vermieter ebenfalls: 26 Prozent der Befragten erwarten starke oder sehr starke EinschrÃ¤nkungen. Indexmieten seien fÃ¼r einen relevanten Teil der Mitglieder ein wichtiges Instrument zur Risikosteuerung, erklÃ¤rte Haus und Grund. Der Eingriff wirke daher direkt auf die wirtschaftliche Kalkulation und die Absicherung gegen inflationsbedingte Kostensteigerungen.

VerbandsprÃ¤sident Kai Warnecke sagte dem "Handelsblatt", die Bundesregierung sende mit ihren PlÃ¤nen das Signal, dass private Vermieter bestraft werden mÃ¼ssten. Dies dÃ¤mpfe seiner Ansicht nach Investitionsbereitschaft und Neubau - mit negativen Folgen fÃ¼r das Angebot an bezahlbarem Wohnraum.

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