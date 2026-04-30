Die US-Wirtschaft hat zum Jahresbeginn wieder an Fahrt aufgenommen, ist jedoch weniger deutlich gewachsen als von Experten vermutet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA legte zwischen Januar und MÃ¤rz annualisiert, also auf das gesamte Jahr hochgerechnet, um 2,0 Prozent zu, wie das Statistikamt am Donnerstag in einer SchÃ¤tzung mitteilte. Diese Berechnungsmethode ist in den USA bei den Quartalszahlen zur Konjunktur Ã¼blich - anders als in Deutschland.
Analysten hatten mit einem Plus von 2,2 Prozent gerechnet. Im Vorquartal war die US-Wirtschaft um 0,5 Prozent gewachsen. Der deutliche Anstieg zum Jahresbeginn ist dem Ministerium zufolge vor allem auf hÃ¶here staatliche Ausgaben und Investitionen der Unternehmen zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Auch die Exporte zogen zu Jahresbeginn deutlich an.
Der Privatkonsum legte dagegen schwÃ¤cher zu. Die Inflation zog im MÃ¤rz deutlich an, was vor allem an der Iran-Krise und den damit verbundenen hohen Energiekosten liegen dÃ¼rfte.
Heather Long, ChefÃ¶konomin bei der Navy Federal Credit Union, sprach von einer "zweigeteilten Wirtschaft". Auf der einen Seite stÃ¼nden erfolgreiche Unternehmen und Investoren im Bereich der KI, auf der anderen Seite Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen, die mit den hohen Kosten kÃ¤mpften.
Wirtschaft
US-Wirtschaft legt zu Jahresbeginn zwei Prozent zu - BIP unter Erwartungen
- AFP - 30. April 2026, 16:43 Uhr
Die US-Wirtschaft hat zum Jahresbeginn wieder an Fahrt aufgenommen, ist jedoch weniger deutlich gewachsen als von Experten vermutet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA legte zwischen Januar und MÃ¤rz annualisiert um 2,0 Prozent zu.
Die US-Wirtschaft hat zum Jahresbeginn wieder an Fahrt aufgenommen, ist jedoch weniger deutlich gewachsen als von Experten vermutet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA legte zwischen Januar und MÃ¤rz annualisiert, also auf das gesamte Jahr hochgerechnet, um 2,0 Prozent zu, wie das Statistikamt am Donnerstag in einer SchÃ¤tzung mitteilte. Diese Berechnungsmethode ist in den USA bei den Quartalszahlen zur Konjunktur Ã¼blich - anders als in Deutschland.
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