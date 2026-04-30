Wadephul wirbt fÃ¼r Geduld bei Verhandlungen mit Iran

Anti-Iran-Protest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Rabat (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat angesichts des Nahost-Konflikts, steigender Energiepreise und der stockenden Iran-Verhandlungen um Geduld geworben. "Wir brauchen jetzt ein bisschen auch Geduld. Wir brauchen Konsequenz, wir brauchen Geduld - und wir mÃ¼ssen zusammenstehen", sagte Wadephul dem "Nachtjournal Spezial" des Senders RTL wÃ¤hrend seiner Reise nach Rabat in Marokko.



Der Iran befinde sich in einer "Ã¶konomisch katastrophalen Situation" und sei militÃ¤risch "erheblich geschlagen". Deshalb werde Teheran "schon zu irgendeinem Zeitpunkt an den Verhandlungstisch kommen", sagte er.



Europa, die USA und auch die Golfstaaten hÃ¤tten eine gemeinsame Position, so Wadephul. Der Iran mÃ¼sse eingegrenzt werden und dÃ¼rfe "nicht weiter mit sogenannten Proxys wie Hisbollah, Hamas, Huthi die Welt verunsichern". Zudem mÃ¼sse die StraÃŸe von Hormus wieder frei werden. "Wir brauchen SolidaritÃ¤t und Miteinander im BÃ¼ndnis und mit unseren Partnern in der Welt. Und wenn wir das zeigen, dann werden wir uns durchsetzen", sagte der CDU-Politiker.



Mit Blick auf den Ukraine-Krieg zeigte sich Wadephul weiter zuversichtlich. Russland mache keine Fortschritte und verliere "wahnsinnig viele Soldaten". Deshalb brauche es nun "eine neue Verhandlungsrunde". Durch die Iran-Krise seien wichtige US-UnterhÃ¤ndler derzeit gebunden. "Das heiÃŸt am Ende des Tages, dass wir EuropÃ¤er, glaube ich, doch schon eine stÃ¤rkere Rolle werden Ã¼bernehmen mÃ¼ssen." Er bleibe Ã¼berzeugt, "dass mit Russland eine Einigung mÃ¶glich ist", so Wadephul.

