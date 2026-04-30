Knapp 300 VorschlÃ¤ge fÃ¼r diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis - Auch Trump wieder dabei

Die Nobelpreis-Medaille

FÃ¼r den diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis sind fast 300 VorschlÃ¤ge eingegangen. Nominiert wurden 208 PersÃ¶nlichkeiten und 79 Organisationen, teilte das norwegische Nobel-Institut in Oslo mit.

FÃ¼r den diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis sind fast 300 VorschlÃ¤ge eingegangen. Nominiert wurden 208 PersÃ¶nlichkeiten und 79 Organisationen, teilte das norwegische Nobel-Institut am Donnerstag in Oslo mit. Wer fÃ¼r die begehrte Auszeichnung empfohlen wurden, wurde nicht bekannt gegeben - den Statuten zufolge bleiben die Namen der Nominierten 50 Jahre lang unter Verschluss.Â



Diejenigen, die VorschlÃ¤ge fÃ¼r den Nobelpreis machen dÃ¼rfen, darunter frÃ¼here PreistrÃ¤ger, Abgeordnete und Minister, dÃ¼rfen hingegen Ã¶ffentlich Ã¼ber ihre Empfehlung sprechen. Demnach wurden dieses Jahr unter anderen der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj und die schwedische Aktivistin Greta Thunberg fÃ¼r die begehrte Auszeichnung vorgeschlagen. Auch der Internationale Strafgerichtshof ist demnach unter den Nominierten.



Zudem haben mehrere Nominierungsberechtigte erneut US-PrÃ¤sident Donald Trump ins Spiel gebracht. Trump hatte den Preis bereits im vergangenen Jahr fÃ¼r sich reklamiert und behauptet, acht Kriege beendet zu haben. Ausgezeichnet wurde dann allerdings die venezolanische OppositionsfÃ¼hrerin MarÃ­a Corina Machado, die ihre Medaille im Januar an Trump weitergab. Das Komitee betonte im Anschluss, dass die Auszeichnung untrennbar mit der PreistrÃ¤gerin verbunden sei.Â



Die Nominierungen mussten bis zum 31. Januar eingereicht werden, wobei Mitglieder des Nombel-Komitees weitere VorschlÃ¤ge bei ihrer ersten Sitzung nach Ablauf der Frist am 26. Februar machen konnten.Â



Die Zahl der VorschlÃ¤ge bleibe "konstant hoch", erklÃ¤rte das Institut. "In einer zunehmend konfliktreichen Welt mangelt es nicht an Kandidaten, deren Handeln in eine bessere Zukunft weist". Der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2016 wurde allerdings nicht erreicht: Damals waren 376 Nominierungen gezÃ¤hlt worden.



Der PreistrÃ¤ger wird in diesem Jahr am 9. Oktober bekannt gegeben - einen Tag vor dem Todestag von Stifter Alfred Nobel. Das Komitee besteht aus fÃ¼nf Mitgliedern.