SPD will DiÃ¤tenerhÃ¶hung in diesem Jahr aussetzen - wegen SparzwÃ¤ngen

Tim KlÃ¼ssendorf

Angesichts des Sparzwangs im Bundeshaushalt will die SPD die ErhÃ¶hung der AbgeordnetenbezÃ¼ge im Bundestag ausfallen lassen. 'Wir sollten die anstehende ErhÃ¶hung der DiÃ¤ten unbedingt aussetzen', sagte GeneralsekretÃ¤r KlÃ¼ssendorf.

Angesichts des Sparzwangs im Bundeshaushalt will die SPD die in diesem Jahr anstehende ErhÃ¶hung der AbgeordnetenbezÃ¼ge im Bundestag ausfallen lassen. "Wir sollten die anstehende ErhÃ¶hung der DiÃ¤ten unbedingt aussetzen", sagte SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf am Donnerstag der "Bild". Zur BegrÃ¼ndung verwies er auf die beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger.



"Wie sollen wir GlaubwÃ¼rdigkeit und Vertrauen zurÃ¼ckgewinnen, wenn wir auf der einen Seite schmerzhafte Sparpakete schnÃ¼ren und auf der anderen Seite bei uns selbst die DiÃ¤ten unentwegt weiter steigen?", fragte KlÃ¼ssendorf - und fÃ¼gte hinzu: "Das geht nicht. Wir mÃ¼ssen uns selbst in die Pflicht nehmen und mit gutem Beispiel vorangehen."



Auch SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Johannes Fechner forderte eine Aussetzung. "Angesichts der wirtschaftlichen Lage sollten wir die eigentlich anstehende ErhÃ¶hung um 497 Euro pro Monat aussetzen", sagte er der "Bild". "Vergangenes Jahr sind die DiÃ¤ten schon um 609 Euro gestiegen. Die wirtschaftliche Lage ist fÃ¼r viele BÃ¼rger herausfordernd, da kÃ¶nnen wir Abgeordnete doch nicht so hohe DiÃ¤tensteigerungen bekommen."



Laut "Bild" hat die SPD-Fraktion hat einen entsprechenden Gesetzentwurf vorbereitet. Ihr Ziel ist es, die Aussetzung gemeinsam mit dem Koalitionspartner Union zu beschlieÃŸen.



Seit 2014 sind die DiÃ¤ten der Bundestagsabgeordneten an die Entwicklung des Nominallohnindexes gekoppelt und erhÃ¶hen sich dementsprechend automatisch. Zum 1. Juli wÃ¼rde deshalb ein Plus von 4,2 Prozent anstehen. Die monatlichen BezÃ¼ge wÃ¼rden damit von derzeit rund 11.833 Euro auf etwa 12.330 Euro vor Steuern steigen.