EZB lÃ¤sst Leitzinsen weiterhin unverÃ¤ndert

EZB in Frankfurt am Main

Trotz der steigenden Inflation infolge des Iran-Kriegs hÃ¤lt die EuropÃ¤ische Zentralbank vorerst weiter an ihrem abwartenden Kurs fest. Zugleich hob die EZB hervor, dass sie 'fest entschlossen' sei, die Inflation mittelfristig bei zwei Prozent zu stabilisieren.

Trotz der steigenden Inflation infolge des Iran-Kriegs hÃ¤lt die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) vorerst weiter an ihrem abwartenden Kurs fest. Die LeitzinssÃ¤tze bleiben unverÃ¤ndert, wie die Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte.Â Zugleich hob die EZB hervor, dass sie "fest entschlossen" sei, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert von zwei Prozent stabilisiert.



Die Zinsentscheidung war im Vorfeld erwartet worden. Der auch fÃ¼r Sparer wichtige Einlagenzins liegt damit bei unverÃ¤ndert 2,0 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich GeschÃ¤ftsbanken Geld von der EZB leihen kÃ¶nnen, bleibt bei 2,15 Prozent und der Leitzinssatz zur kurzfristigen Beschaffung von Geld, der Spitzenrefinanzierungssatz, bei 2,40 Prozent.



Die EZB erlÃ¤uterte am Donnerstag, zuletzt hÃ¤tten sich die "AufwÃ¤rtsrisiken fÃ¼r die Inflation" und die "AbwÃ¤rtsrisiken fÃ¼r das Wachstum" erhÃ¶ht. Die Folgen des Krieges fÃ¼r die mittelfristige Inflation wÃ¼rden dabei "von der IntensitÃ¤t und der Dauer des Energiepreisschocks" abhÃ¤ngen - und auÃŸerdem von den indirekten Auswirkungen. "Je lÃ¤nger der Krieg anhÃ¤lt und je lÃ¤nger die Energiepreise auf hohem Niveau bleiben, desto stÃ¤rker wird sich dies voraussichtlich auf die allgemeine Inflation und die Wirtschaft auswirken".



Der EZB-Rat sei "weiterhin gut gerÃ¼stet", um die aktuelle Unsicherheit zu bewÃ¤ltigen und werde die Lage "genau beobachten". GrundsÃ¤tzlich will die Zentralbank fÃ¼r ihre geldpolitischen BeschlÃ¼sse dabei einem datengestÃ¼tzten Ansatz folgen und von Sitzung zu Sitzung entscheiden.