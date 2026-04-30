Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren

Mini-Solaranlage an Wohnhaus

Balkonkraftwerke rechnen sich nach Angaben des Vergleichsportals Verivox fÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher inzwischen deutlich frÃ¼her als noch vor fÃ¼nf Jahren. Denn die Preise sind gesunken - bei gleichzeitig hÃ¶herer Leistung.

Steckerfertige Solaranlagen fÃ¼r den heimischen Balkon rechnen sich nach Angaben des Vergleichsportals Verivox fÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher inzwischen deutlich frÃ¼her als noch vor fÃ¼nf Jahren. "Dank der Massenproduktion von Mini-Solaranlagen sind deren Anschaffungskosten in den vergangenen Jahren stark gesunken", erklÃ¤rte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck am Donnerstag in Heidelberg. Zugleich liefern die Balkonkraftwerke mittlerweile mehr Leistung.



Dadurch kÃ¶nnen die Solaranlagen dem Vergleichsportal zufolge aktuell bereits nach drei bis fÃ¼nf Jahren ihre Anschaffungskosten ausgleichen. Einer Beispielrechnung von Verivox zufolge erzeugt ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Watt unter idealen Bedingungen jÃ¤hrlich rund 760 Kilowattstunden (kWh) Strom. Werden davon 60 Prozent selbst verbraucht, ergibt sich bei einem durchschnittlichen Preis von 32,8 Cent pro kWh demnach eine Ersparnis von rund 150 Euro pro Jahr.



Laut Verivox kostet ein BalkonkraftwerkÂ mit einer Leistung von 800 Watt derzeit 400 bis 800 Euro - deutlich weniger als 2021. Damals waren es dem Portal zufolge noch zwischen 600 und 1200 Euro, bei nur 600 Watt Leistung.



Die Mini-Solaranlagen kÃ¶nnen sich dem Vergleichsportal zufolge hÃ¤ufig auch dann rechnen, wenn die Bedingungen nicht ideal sind - etwa bei ungÃ¼nstiger Ausrichtung oder wenn ein Teil des erzeugten Stroms nicht selbst genutzt wird. "In solchen FÃ¤llen verlÃ¤ngert sich lediglich die Amortisationszeit", erklÃ¤rte Storck.



Entscheidend fÃ¼r den Ertrag ist demnach der Standort: Optimal sind die Bedingungen, wenn der Balkon nach SÃ¼den zeigt, die Module leicht geneigt installiert sind und es keine Verschattung gibt. Bei einer Ausrichtung nach Norden und senkrechter Installation hingegen sinkt die Ausbeute auf weniger als ein Drittel des Maximums. "Doch selbst dann wÃ¼rden innerhalb einer typischen 20-jÃ¤hrigen Lebensdauer mehr Stromkosten eingespart als Balkonkraftwerke derzeit kosten", erklÃ¤rte Verivox.