Wegen zu Unrecht abgerechneter Medizinprodukte ist der Betreiber eines KÃ¶lner Pflegediensts zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln sprach den 47-JÃ¤hrigen am Donnerstag des Betrugs in 30 FÃ¤llen schuldig, wie das Gericht mitteilte. Ein ebenfalls angeklagter Apotheker wurde zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem Jahr verurteilt.
Laut Anklage hatte das Unternehmen des 47-JÃ¤hrigen hÃ¤usliche Versorgung von Patienten mit Hilfs- und Verbandsmitteln, also etwa Wundversorgung, angeboten. Als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Unternehmens lieÃŸ sichÂ der Angeklagte von verschiedenen Ã„rzten Rezepte fÃ¼r bestimmte Hilfsmittel ausstellen, welche die Patienten gar nicht benÃ¶tigten und die er auch nicht wirklich bestellte.
Sein Komplize, der 55-jÃ¤hrige Apotheker, reichte laut Staatsanwaltschaft dennoch entsprechende Rechnungen bei den Krankenkassen ein, die diese fÃ¼r echt hielten und erstatteten. Das Geld leitete der Apotheker laut Anklage mit einem Abzug von zehn Prozent an der 47-JÃ¤hrigen weiter. Insgesamt sollen auf diesem Weg 3,6 Millionen Euro abgerechnet worden sein.
Brennpunkte
Abrechnungsbetrug mit Medizinprodukten: Haftstrafe fÃ¼r KÃ¶lner Pflegedienstbetreiber
- AFP - 30. April 2026, 14:35 Uhr
Wegen zu Unrecht abgerechneter Medizinprodukte ist der Betreiber eines KÃ¶lner Pflegediensts zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln sprach den 47-JÃ¤hrigen des Betrugs in 30 FÃ¤llen schuldig.
Wegen zu Unrecht abgerechneter Medizinprodukte ist der Betreiber eines KÃ¶lner Pflegediensts zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln sprach den 47-JÃ¤hrigen am Donnerstag des Betrugs in 30 FÃ¤llen schuldig, wie das Gericht mitteilte. Ein ebenfalls angeklagter Apotheker wurde zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem Jahr verurteilt.
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