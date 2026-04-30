Brennpunkte

Abrechnungsbetrug mit Medizinprodukten: Haftstrafe fÃ¼r KÃ¶lner Pflegedienstbetreiber

  • AFP - 30. April 2026, 14:35 Uhr
Bild vergrößern: Abrechnungsbetrug mit Medizinprodukten: Haftstrafe fÃ¼r KÃ¶lner Pflegedienstbetreiber
Pfleger mit Patientin
Bild: AFP

Wegen zu Unrecht abgerechneter Medizinprodukte ist der Betreiber eines KÃ¶lner Pflegediensts zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln sprach den 47-JÃ¤hrigen des Betrugs in 30 FÃ¤llen schuldig.

Wegen zu Unrecht abgerechneter Medizinprodukte ist der Betreiber eines KÃ¶lner Pflegediensts zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Das Landgericht KÃ¶ln sprach den 47-JÃ¤hrigen am Donnerstag des Betrugs in 30 FÃ¤llen schuldig, wie das Gericht mitteilte. Ein ebenfalls angeklagter Apotheker wurde zu einer BewÃ¤hrungsstrafe von einem Jahr verurteilt.

Laut Anklage hatte das Unternehmen des 47-JÃ¤hrigen hÃ¤usliche Versorgung von Patienten mit Hilfs- und Verbandsmitteln, also etwa Wundversorgung, angeboten. Als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Unternehmens lieÃŸ sichÂ der Angeklagte von verschiedenen Ã„rzten Rezepte fÃ¼r bestimmte Hilfsmittel ausstellen, welche die Patienten gar nicht benÃ¶tigten und die er auch nicht wirklich bestellte.

Sein Komplize, der 55-jÃ¤hrige Apotheker, reichte laut Staatsanwaltschaft dennoch entsprechende Rechnungen bei den Krankenkassen ein, die diese fÃ¼r echt hielten und erstatteten. Das Geld leitete der Apotheker laut Anklage mit einem Abzug von zehn Prozent an der 47-JÃ¤hrigen weiter. Insgesamt sollen auf diesem Weg 3,6 Millionen Euro abgerechnet worden sein.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    33-JÃ¤hriger nimmt ElfjÃ¤hrige mit in Wohnung: Festnahme in Bayern
    33-JÃ¤hriger nimmt ElfjÃ¤hrige mit in Wohnung: Festnahme in Bayern

    Weil er eine ElfjÃ¤hrige aus Sachsen-Anhalt mit in eine Coburger Wohnung nahm, ist ein 33-JÃ¤hriger in Bayern festgenommen worden. Der Mann soll das MÃ¤dchen Ã¼ber soziale Medien

    Mehr
    Knapp 300 VorschlÃ¤ge fÃ¼r diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis - Auch Trump wieder dabei
    Knapp 300 VorschlÃ¤ge fÃ¼r diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis - Auch Trump wieder dabei

    FÃ¼r den diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis sind fast 300 VorschlÃ¤ge eingegangen. Nominiert wurden 208 PersÃ¶nlichkeiten und 79 Organisationen, teilte das norwegische

    Mehr
    Ermittler: US-SÃ¤nger D4vd zerstÃ¼ckelte Jugendliche mit KettensÃ¤gen
    Ermittler: US-SÃ¤nger D4vd zerstÃ¼ckelte Jugendliche mit KettensÃ¤gen

    Der wegen Mordes an einer Jugendlichen angeklagte US-SÃ¤nger D4vd hat sein Opfer nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit KettensÃ¤gen zerstÃ¼ckelt, die er zuvor im Online-Versand

    Mehr
    EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern
    EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern
    EZB lÃ¤sst Leitzinsen weiterhin unverÃ¤ndert
    EZB lÃ¤sst Leitzinsen weiterhin unverÃ¤ndert
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    Inflation im Euroraum steigt im April auf 3,0 Prozent
    Inflation im Euroraum steigt im April auf 3,0 Prozent
    Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026
    Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026
    Dobrindt beklagt NervositÃ¤t und mangelnden Fortschritt in Koalition
    Dobrindt beklagt NervositÃ¤t und mangelnden Fortschritt in Koalition
    EZB hÃ¤lt an Zinspause weiter fest
    EZB hÃ¤lt an Zinspause weiter fest
    Trump erwÃ¤gt Reduzierung der US-TruppenstÃ¤rke in Deutschland - Merz beschwÃ¶rt Gemeinsamkeiten
    Trump erwÃ¤gt Reduzierung der US-TruppenstÃ¤rke in Deutschland - Merz beschwÃ¶rt Gemeinsamkeiten
    Hessen: Leerer Sarg auf Main stammt offenbar von Abschiedszeremonie
    Hessen: Leerer Sarg auf Main stammt offenbar von Abschiedszeremonie
    Reisende mit 30 SchildkrÃ¶ten unter der Kleidung am Bangkoker Flughafen erwischt
    Reisende mit 30 SchildkrÃ¶ten unter der Kleidung am Bangkoker Flughafen erwischt

    Top Meldungen

    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz
    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Astrid Hamker, die PrÃ¤sidentin des Wirtschaftsrats der CDU, fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz mehr FÃ¼hrung. "Von einem Bundeskanzler

    Mehr
    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform
    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten in einem Brief zur Geschlossenheit und zu klarer Kante in

    Mehr
    DGB-Chefin kritisiert Wirtschaftspolitik der Regierung
    DGB-Chefin kritisiert Wirtschaftspolitik der Regierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat sich gegen VorschlÃ¤ge aus der Politik gewandt, den Feiertag am 1.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts