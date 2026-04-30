Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026

Wirtschaftsrat der CDU (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-nahe Interessensverband Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung aufgefordert, die geplante Reform der Einkommenssteuer vorzuziehen.



"Diese Entlastung sollte angesichts der wirtschaftlichen Lage vieler Unternehmen mÃ¶glichst noch in diesem Jahr kommen", sagte Astrid Hamker, PrÃ¤sidentin des Wirtschaftsrates der CDU, dem "Focus". AuÃŸerdem solle die beschlossene Reduzierung der KÃ¶rperschaftssteuer vorgezogen werden.



Bislang plant die Bundesregierung, eine Einkommenssteuerreform zum 1. Januar 2027 umzusetzen. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart: "Wir werden die Einkommensteuer fÃ¼r kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken." Werden die SteuersÃ¤tze im unteren Einkommensbereich gesenkt, profitieren davon auch Personen mit hohem Einkommen. Die SPD will daher hohe Einkommen stÃ¤rker besteuern und so auch die aus Steuersenkungen folgenden Mindereinnahmen verringern. Teile der CDU sind dagegen oder fordern, dass dann auch der SolidaritÃ¤tszuschlag, der mittlerweile nur noch fÃ¼r hohe Einkommen fÃ¤llig ist, gestrichen werden mÃ¼sse.

