Tankrabatt: VerbraucherschÃ¼tzer nehmen Kartellamt in die Pflicht

ZapfsÃ¤ule an einer Tankstelle

Vor dem Inkrafttreten des Tankrabatts haben VerbraucherschÃ¼tzer das Bundeskartellamt in die Pflicht genommen. Die BehÃ¶rde mÃ¼sse 'genau hinschauen' und sicherstellen, dass der Tankrabatt vollstÃ¤ndig und dauerhaft weitergegeben werde.

Vor dem Inkrafttreten des von der Regierung beschlossenen Tankrabatts haben VerbraucherschÃ¼tzer das Bundeskartellamt in die Pflicht genommen. Die BehÃ¶rde mÃ¼sse "genau hinschauen und sicherstellen, dass der Tankrabatt vollstÃ¤ndig und dauerhaft an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird", forderte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Ramona Pop, am Donnerstag. Der Tankrabatt dÃ¼rfe nicht "zum Konzernrabatt werden".



Die Regel tritt am Freitag in Kraft. Zwei Monate lang sinken damit die SteuersÃ¤tze auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent pro Liter. Erwartet wird, dass diese Steuersenkung nicht sofort in vollem Umfang, sondern verzÃ¶gert und schrittweise von den Tankstellengesellschaften weitergegeben wird.



Der MineralÃ¶lwirtschaftsverband betonte bereits, dass die Preise an den ZapfsÃ¤ulen vor allem von den Weltmarktpreisen fÃ¼r Kraftstoffe abhingen.Â Zu VerzÃ¶gerungen kÃ¶nne es aus "logistischen" GrÃ¼nden kommen, weil der an den Tankstellen in den ersten Maitagen vorrÃ¤tige Kraftstoff zumindest teilweise noch zum alten Steuersatz gekauft wurde.



Pop erklÃ¤rte weiter, die vorangegangene Energiekrise habe gezeigt: "Je lÃ¤nger die Steuersenkung andauerte, desto mehr versickerte sie in den Kassen der MineralÃ¶lkonzerne." Dieser Fehler dÃ¼rfe sich nicht wiederholen. Eine VerlÃ¤ngerung wÃ¤re der falsche Weg, stattdessen seien gezielte Direktzahlungen fÃ¼r diejenigen nÃ¶tig, die besonders unter den hohen Spritpreisen leiden.



KartellamtsprÃ¤sident Andreas Mundt hatte sich allerdings bereits zuvor gegen die Erwartung gewehrt, dass seine BehÃ¶rde unmittelbar gegen die hohen Spritpreise an den Tankstellen vorgehen kann. In der Ã¶ffentlichen Debatte werde der falsche Anschein erweckt, "dass wir die Preise auf Knopfdruck senken kÃ¶nnten", sagte Mundt dem "Tagesspiegel" vom Donnerstag. Das Bundeskartellamt sei keine PreisbehÃ¶rde und setze keine Preise fest.



"Wir arbeiten mit den Instrumenten des Wettbewerbsrechts", sagte Mundt der Zeitung. Die BehÃ¶rde Ã¼berprÃ¼fe, ob einzelne Unternehmen, etwa Raffinerien oder GroÃŸhÃ¤ndler, Ã¼ber Marktmacht verfÃ¼gten und diese missbrÃ¤uchlich ausnutzten. "Hohe Gewinne sind fÃ¼r sich genommen kein WettbewerbsverstoÃŸ." Gleichwohl habe er die "klare Erwartungshaltung", dass die MineralÃ¶lunternehmen den Tankrabatt an die Autofahrer weitergeben.