Finanzen

Dobrindt beklagt NervositÃ¤t und mangelnden Fortschritt in Koalition

  • dts - 30. April 2026, 14:42 Uhr
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Alexander Dobrindt am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) beklagt wachsende NervositÃ¤t in der Bundesregierung und warnt vor einem Abrutschen in Stildebatten.

"Ich sehe natÃ¼rlich in gewissem MaÃŸe schon auch NervositÃ¤t", sagte er dem Videoformat "SpitzengesprÃ¤ch" des "Spiegels". Diese habe auch mit der politischen Lage und den Umfragewerten zu tun.

Mit Blick auf den Umgang der Koalitionspartner untereinander - etwa die scharfe Ã¶ffentliche Kritik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) an den VorschlÃ¤gen von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) - sagte Dobrindt, man kÃ¶nne an der einen oder anderen Stelle immer wieder fragen, ob das denn eigentlich sein mÃ¼sse. Er warnte davor, dass die Koalition sich am Schluss nicht in lauter StilvorwÃ¼rfen wiederfinde. Dass man sich inhaltlich auseinandersetze, kÃ¶nne, dÃ¼rfe und mÃ¼sse man eigentlich erwarten in einer Koalition. Schwierig werde es immer dann, wenn man in eine Stildebatte abrutsche.

Kritisch Ã¤uÃŸerte sich der Innenminister auch zur Bilanz des zweitÃ¤gigen Koalitionstreffens in der Villa Borsig. "Dass man in diesen zwei Tagen auch hÃ¤tte mehr erarbeiten kÃ¶nnen, das glaube ich auch. Da gab es schon ein bisschen Frust", sagte Dobrindt. Die Vorbereitungen hÃ¤tten mehr zugelassen. Mehr habe sich halt nicht ergeben. "So manche Dinge sind 80 Prozent abgeschlossen worden, aber nicht ganz. Und die liegen jetzt noch auf dem Tisch", sagte der CSU-Politiker.

Dobrindt rÃ¤umte ein, dass die Regierung bei Tempo und Stil Defizite habe. In der Ã¶ffentlichen Wahrnehmung gebe es eine Erwartungshaltung, die nicht vollstÃ¤ndig erfÃ¼llt worden sei, sagte er. Man kÃ¶nne nicht bestreiten, dass die Koalition bei manchen Themen hÃ¤tte schneller sein kÃ¶nnen oder mÃ¼ssen. Bei zentralen Reformfeldern wie der Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik mÃ¼sse es aus seiner Sicht schneller vorangehen.

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