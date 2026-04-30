USA verstÃ¤rken BemÃ¼hungen um eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus

Handelsschiff in StraÃŸe von Hormus

Im BemÃ¼hen um eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus verstÃ¤rken die USA ihren Druck auf Teheran. US-PrÃ¤sident Donald Trump soll Medienberichten zufolge am Donnerstag von der US-Armee Ã¼ber neue mÃ¶glich EinsatzplÃ¤ne fÃ¼r den Iran-Krieg unterrichtet werden.

Im BemÃ¼hen um eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus verstÃ¤rken die USA ihren Druck auf Teheran. US-PrÃ¤sident Donald Trump sollte Medienberichten zufolge am Donnerstag von der US-Armee Ã¼ber neue mÃ¶gliche militÃ¤rische PlÃ¤ne fÃ¼r den Iran-Krieg unterrichtet werden. Zudem wollen die USA einen neuen Anlauf nehmen, um eine internationale Koalition zur Sicherung der Meerenge zu schmieden. Kreml-Chef Waldimir Putin warnte Trump indes in einem Telefonat vor "Ã¤uÃŸerst schÃ¤dlichen Folgen", "sollten die USA und Israel erneut zu militÃ¤rischen MaÃŸnahmen greifen".



Die beiden Staatschefs hÃ¤tten sich bei ihrem GesprÃ¤ch vor allem auf den Krieg am Golf konzentriert, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow vor Journalisten. Putin halte Trumps Entscheidung "fÃ¼r richtig", die Waffenruhe mit dem Iran zu verlÃ¤ngern. Dies gebe den Verhandlungen "eine Chance und dÃ¼rfte insgesamt zur Stabilisierung der Lage beitragen", sagte Uschakow.



Putin habe aber auch "die unvermeidlichen und Ã¤uÃŸerst schÃ¤dlichen Folgen nicht nur fÃ¼r den Iran und seine Nachbarn, sondern auch fÃ¼r die gesamte internationale Gemeinschaft hervorgehoben, sollten die USA und Israel erneut zu militÃ¤rischen MaÃŸnahmen greifen". Uschakow fÃ¼gte hinzu, dass Russland "fest entschlossen" sei, beim Iran-Krieg die "diplomatischen BemÃ¼hungen mit allen Mitteln zu unterstÃ¼tzen".Â



Trump sollte am Donnerstag von Centcom-Chef Brad Cooper Ã¼ber neue PlÃ¤ne fÃ¼r mÃ¶gliche MilitÃ¤reinsÃ¤tze der US-Armee im Iran unterrichtet werden, wie das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf informierte Kreise berichtete.Â



Dem gleichen Portal zufolge hatte der PrÃ¤sident bei einem Treffen mit Vertretern der Ã–lindustrie am Mittwoch gesagt, dass eine Seeblockade "ein wenig wirksamer" sei als "Bombardierungen". Einem ranghohen Vertreter des WeiÃŸen Hauses zufolge deutete Trump bei dem Treffen eine "monatelange Blockade iranischer HÃ¤fen" an.



Die fÃ¼r weltweite Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus ist seit Kriegsbeginn durch das iranische MilitÃ¤r faktisch gesperrt. Der Ã–lpreis stieg seither steil an. Die US-Armee blockiert ihrerseits iranische HÃ¤fen.Â



Das US-Zentralkommando Centcom erklÃ¤rte am Mittwoch im Onlinedienst X, es habe bereits das 42. Handelsschiff erfolgreich umgeleitet, das versuchte, die Blockade zu durchbrechen. Das US-Kommando verwies auf "41 Tanker mit 69 Millionen Barrel Ã–l, die das iranische Regime nicht verkaufen kann".Â



Das US-AuÃŸenministerium wies indes seine Botschaften an, Regierungen weltweit von einer Beteiligung an einer neuen internationalen Koalition zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus zu Ã¼berzeugen. Dieses US-gefÃ¼hrte BÃ¼ndnis solle zur diplomatischen Koordination, zum Informationsaustausch und zur Durchsetzung gemeinsamer Sanktionen dienen.



Trump hatte die Nato-Partner wiederholt dazu aufgerufen, sich gemeinsam fÃ¼r eine Ã–ffnung der Meerenge einzusetzen.Â Deutschland und andere europÃ¤ische LÃ¤nder sehen eine Vereinbarung fÃ¼r eine FriedenslÃ¶sung zwischen dem Iran und den USA sowie ein vÃ¶lkerrechtliches Mandat als Voraussetzung fÃ¼r eine solche militÃ¤rische Mission an.



Die Bundeswehr bereitet bereits den Einsatz eines deutschen Minenjagdboots in der StraÃŸe von Hormus vor. Am kommenden Montag wird das Minenjagdboot "Fulda" in Richtung Mittelmeer auslaufen. Im Mittelmeer soll der Minensucher zunÃ¤chst in einen Nato-Einsatz eingegliedert werden.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekrÃ¤ftigte am Mittwoch bei einem Bundeswehr-Besuch: "Wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, dann steht Deutschland bereit, sich auch militÃ¤risch zu engagieren, um die Freiheit der Seewege zu gewÃ¤hrleisten". Er betonte: "Wenn Hormus blockiert bleibt, hat das massive wirtschaftliche SchÃ¤den fÃ¼r uns alle." Der Iran dÃ¼rfe " nicht lÃ¤nger die ganze Region und letztendlich die ganze Welt zur Geisel nehmen". Â



Der Iran warnte indes die USA vor einer VerschÃ¤rfung der Seeblockade seiner HÃ¤fen. Jeder Versuch, eine Seeblockade oder BeschrÃ¤nkungen einzurichten, stehe im Widerspruch zu internationalem Recht und sei "zum Scheitern verurteilt", erklÃ¤rte PrÃ¤sident Massud Peseschkian.Â ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf erklÃ¤rte,Â durch die iranische Kontrolle der Meerenge werde Teheran "fÃ¼r sich und seine Nachbarn sicherstellen", dass es eine "Zukunft ohne amerikanische PrÃ¤senz und Einmischung" in der StraÃŸe von Hormus gebe.



Der oberste FÃ¼hrer des Iran, Modschtaba Chamenei, sprach seinerseits in einer schriftlichen, am Donnerstag im Staatsfernsehen verlesenen Botschaft, von einer "beschÃ¤menden Niederlage der USA bei der Umsetzung ihrer PlÃ¤ne". Nun beginne fÃ¼r den Persischen Golf und die StraÃŸe von Hormus ein neues Kapitel.



Der Ã–lpreis stieg derweil weiter an. Die Nordseesorte Brent notierte zeitweise bei 126 DollarÂ pro Barrel - und damit auf dem hÃ¶chsten Stand seit vier Jahren. SpÃ¤ter gingen die Preise wieder etwas zurÃ¼ck.



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen auf Teheran den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Am 8. April trat eine Waffenruhe in Kraft. BemÃ¼hungen um eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung blieben bisher erfolglos.