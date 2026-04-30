GrÃ¼ne machen Merz fÃ¼r Trumps Truppen-Drohung verantwortlich

Sara Nanni (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Verteidigungspolitikerin Sara Nanni (GrÃ¼ne) hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r die Drohung von US-PrÃ¤sident Donald Trump, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen, verantwortlich gemacht.



"Diese offene Drohung von Trump hÃ¤tte vermieden werden kÃ¶nnen, wenn hinter den Kulissen lÃ¤ngst Klartext gesprochen worden wÃ¤re", sagte Nanni dem Nachrichtenportal "T-Online". Die USA brauchten die Nato, wie die Nato die USA brauche. Es werde Zeit, dass jemand das Trump klar mache.



Nanni forderte zudem, Merz solle, statt Ã¼ber schwere Zeiten zu jammern, endlich die Macht, die er als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland haben kÃ¶nnte, im Sinne nationaler Interessen nutzen. "Das dumpfe Drohen Trumps gehÃ¶rt endlich klug pariert", sagte sie.



Die GrÃ¼nen-Politikerin beklagte, dass Trump seit Januar 2025 im Amt sei und die Bundesregierung immer noch keinen Plan habe, wie sie damit umgehen wolle, dass Trump politisch unzuverlÃ¤ssig sei. "Statt einer wirren Abwechslung von WeichspÃ¼len und hart spielen sollte die Regierung Merz endlich an einer Strategie arbeiten", forderte sie.

