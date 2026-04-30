Weil er eine ElfjÃ¤hrige aus Sachsen-Anhalt mit in eine Coburger Wohnung nahm, ist ein 33-JÃ¤hriger in Bayern festgenommen worden. Der Mann soll das MÃ¤dchen Ã¼ber soziale Medien kontaktiert und Ã¼berredet haben, mit ihm mitzufahren, wie das PolizeiprÃ¤sidium Oberfranken in Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Coburg am Donnerstag gemeinsam mitteilten.
Das MÃ¤dchen aus Wanzleben-BÃ¶rde war am Montag nicht von der Schule nach Hause gekommen und wurde als vermisst gemeldet. Eine 19-jÃ¤hrige SchÃ¼lerin sah das MÃ¤dchen und den Mann am selben Tag in einem Zug zwischen Bamberg und Coburg und informierte die Polizei am Dienstag darÃ¼ber, nachdem sie von der Vermisstenanzeige erfahren hatte.
Aufgrund der Mitteilung der SchÃ¼lerin konnte der Mann laut Polizei identifiziert und wenig spÃ¤ter in einer Wohnung in Coburg angetroffen werden. Dort befand auch das elfjÃ¤hrige MÃ¤dchen. Die Beamten informierten die Eltern und brachten das Kind zur Polizeidienststelle. Gegen den 33-JÃ¤hrigen wird wegen verschiedener Delikte ermittelt. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.Â
Brennpunkte
33-JÃ¤hriger nimmt ElfjÃ¤hrige mit in Wohnung: Festnahme in Bayern
- AFP - 30. April 2026, 15:21 Uhr
Weil er eine ElfjÃ¤hrige aus Sachsen-Anhalt mit in eine Coburger Wohnung nahm, ist ein 33-JÃ¤hriger in Bayern festgenommen worden. Der Mann soll das MÃ¤dchen Ã¼ber soziale Medien kontaktiert haben.
Weil er eine ElfjÃ¤hrige aus Sachsen-Anhalt mit in eine Coburger Wohnung nahm, ist ein 33-JÃ¤hriger in Bayern festgenommen worden. Der Mann soll das MÃ¤dchen Ã¼ber soziale Medien kontaktiert und Ã¼berredet haben, mit ihm mitzufahren, wie das PolizeiprÃ¤sidium Oberfranken in Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Coburg am Donnerstag gemeinsam mitteilten.
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