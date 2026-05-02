Der Krankenstand von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist im ersten Quartal 2026 leicht zurÃ¼ckgegangen. Das geht laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Samstag aus Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Demnach waren TK-Versicherte von Januar bis MÃ¤rz dieses Jahres durchschnittlich 5,00 Tage krankgeschrieben, im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es 5,35 Tage gewesen.
Die ErkÃ¤ltungssaison sei trotz der KÃ¤ltewelle zum Jahresbeginn diesmal offenbar milder verlaufen, sagte TK-Chef Jens Baas dem RND. Hauptgrund fÃ¼r die Krankmeldungen waren dem Bericht zufolge nach wie vor ErkÃ¤ltungsdiagnosen wie Grippe, Schnupfen oder Corona-Erkrankungen. Im ersten Quartal 2026 sei jede TK-versicherte Erwerbsperson im Schnitt 1,32 Tage mit einer ErkÃ¤ltungsdiagnose krankgeschrieben gewesen, 2025 seien dies 1,79 Tage gewesen.
Eine erneute Zunahme gab es hingegen laut den TK-Daten erneut bei psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder AngststÃ¶rungen. Hier seien durchschnittlich 0,99 Fehltage je versicherte Erwerbsperson verzeichnet worden, nach jeweils durchschnittlich 0,92 Tagen 2025 und 2024. An dritter Stelle lagen demnach Krankheiten des Muskelskelett-Systems wie zum Beispiel RÃ¼ckenschmerzen.
Politik
Bericht: Krankenstand Anfang 2026 leicht zurÃ¼ckgegangen
- AFP - 2. Mai 2026, 11:46 Uhr
Der Krankenstand von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist im ersten Quartal 2026 leicht zurÃ¼ckgegangen. Das geht laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Samstag aus Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) hervor.
Der Krankenstand von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist im ersten Quartal 2026 leicht zurÃ¼ckgegangen. Das geht laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Samstag aus Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Demnach waren TK-Versicherte von Januar bis MÃ¤rz dieses Jahres durchschnittlich 5,00 Tage krankgeschrieben, im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es 5,35 Tage gewesen.
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