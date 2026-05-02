Politik

Rheinland-Pfalz: Landesparteitage von CDU und SPD stimmen Ã¼ber Koalitionsvertrag ab

  • AFP - 2. Mai 2026, 04:04 Uhr
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Landtag in Mainz
Bild: AFP

Rund sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stimmen am Samstag Landesparteitage von CDU und SPD Ã¼ber den ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Die CDU-Basis trifft sich in Mainz, die SPD in Nieder-Olm.

Rund sechs Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stimmen am Samstag CDU und SPD auf Landesparteitagen Ã¼ber den ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Die CDU-Basis trifft sich in Mainz, die SPD in Nieder-Olm (jeweils 10.00 Uhr). Der designierte MinisterprÃ¤sident Gordon Schnieder (CDU) und der bisherige Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) hatten am Donnerstag in Mainz das gemeinsame Papier vorgestellt, das unter anderem mehr Stellen bei der Polizei und ein verbindliches Kindergartenjahr vorsieht.

Der neue Landtag kommt am 18. Mai zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll Schnieder zum neuen MinisterprÃ¤sident gewÃ¤hlt werden. Die CDU hatte die Landtagswahl vom 22. MÃ¤rz mitÂ 31,0 Prozent vor der SPD gewonnen, die auf 25,9 Prozent kam. Ansonsten sind nur noch die AfD mit einem Ergebnis von 19,5 Prozent und die GrÃ¼nen mit 7,9 Prozent im neuen Parlament vertreten. Da alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen haben, kam nur ein RegierungsbÃ¼ndnis aus CDU und SPD unter Schnieders FÃ¼hrung infrage.Â 

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