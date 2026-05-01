DGB-Chefin zum Tag der Arbeit: BeschÃ¤ftigte nicht zum SÃ¼ndenbock der Krise machen

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Zum Tag der Arbeit hat die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi davor gewarnt, die BeschÃ¤ftigten angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise zum 'SÃ¼ndenbock' zu machen.

Zum Tag der Arbeit hat die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi davor gewarnt, die BeschÃ¤ftigten angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise zum "SÃ¼ndenbock" zu machen. Statt Verantwortung zu Ã¼bernehmen, machten vielfach Arbeitgeber und auch Teile der Politik BeschÃ¤ftigte "zu Schuldigen" der Krise, kritisierte Fahimi am Freitag auf der zentralen 1.Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in NÃ¼rnberg. Sie kÃ¼ndigte Gegenwehr an - "in den Betrieben, in den Tarifrunden, auf den StraÃŸen".



Besonders scharf griff Fahimi PlÃ¤ne zur Abschaffung des Acht-Stunden-Tags an. Ohne den Schutz durch den Acht-Stunden-Tag als regulÃ¤rer Rahmen entstÃ¼nde "nichts anderes als die Legalisierung von Ausbeutungsmodellen", wie sie schon im Paketdienst oder anderswo sichtbar seien, sagte die DGB-Chefin. Dies mache Arbeit nicht produktiver, sondern nur ungesÃ¼nder und unsicherer.



Die Bundesregierung plant eine Ã„nderung des Arbeitszeitgesetzes. KÃ¼nftig soll demnach eine wÃ¶chentliche statt einer tÃ¤glichen HÃ¶chstarbeitszeit gelten.Â



Am 1. Mai gibt es bundesweit zahlreiche Kundgebungen und Veranstaltungen vor allem der Gewerkschaften statt. SPD-Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas tritt bei einer DGB-Veranstaltung in Duisburg auf. An anderen Orten nehmen auch Politikerinnen und Politiker von GrÃ¼nen, Linkspartei sowie CDU/CSU an Kundgebungen teil.



Neben den Gewerkschafts-Veranstaltungen finden am Freitag zahlreiche weitere Demonstrationen statt, in Berlin zum Beispiel die traditionelle RevolutionÃ¤re 1.Mai-Demo. Linke Kundgebungen sind zudem unter anderem in Hamburg, Leipzig und Stuttgart geplant. Der Tag der Arbeit ist in DeutschlandÂ und vielen anderen LÃ¤ndern ein Feiertag. Es ist der wichtigste Aktionstag fÃ¼r die Gewerkschaften.Â