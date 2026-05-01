Politik

Zentralrat: SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet

  • AFP - 1. Mai 2026, 11:37 Uhr
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Mann in Synagoge in KÃ¶ln
Bild: AFP

Die SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland schwindet dem Zentralrat der Juden zufolge. Auch wird jÃ¼disches Leben aufgrund der Bedrohungen aus der Ã–ffentlichkeit verdrÃ¤ngt, wie aus einem vom Zentralrat verÃ¶ffentlichten Lagebild hervorgeht.

Der Zentralrat der Juden hat eine schwindende SolidaritÃ¤t mit JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland beklagt. Auch wird jÃ¼disches Leben aufgrund von Bedrohungen aus der Ã–ffentlichkeit verdrÃ¤ngt, wie aus dem am Freitag vom Zentralrat in Berlin verÃ¶ffentlichten Lagebild der jÃ¼dischen Gemeinden hervorgeht. Diese Entwicklungen seien "alarmierend".

FÃ¼r das Lagebild wurden nach 2023 und 2024 zum dritten Mal FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeiten von 102 jÃ¼dischen Gemeinden und LandesverbÃ¤nden befragt. Nahmen demnach im Jahr 2023 noch 62 Prozent der Gemeinden eine SolidaritÃ¤t aus der Zivilgesellschaft wahr, fiel dieser Wert inzwischen auf nur noch 35 Prozent. JÃ¼dische Gemeinden fÃ¼hlen sich laut Umfrage zunehmend im Stich gelassen, "wÃ¤hrend Judenhass, oft getarnt als vermeintlich legitime 'Israelkritik', tief in der bÃ¼rgerlichen Mitte Anschluss findet".

Die alltÃ¤gliche Bedrohung fÃ¼hre dazu, dass mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der jÃ¼dischen Gemeinden das Leben in Deutschland verglichen mit der Zeit vor dem Terrorangriff der radikalislamischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 als unsicherer wahrnÃ¤hmen, heiÃŸt es weiter in dem Lagebild. Als Folge zÃ¶gen sich JÃ¼dinnen und Juden zunehmend aus dem Ã¶ffentlichen Raum zurÃ¼ck, verheimlichten ihre IdentitÃ¤t und verzichteten auf das offene Tragen von Symbolen wie dem Davidstern oder der Kippa.

In den vergangenen zwÃ¶lf Monaten mussten zudem 21 Prozent der Gemeinden Veranstaltungen aus SicherheitsgrÃ¼nden absagen. Nur noch 13 Prozent der Gemeinden schÃ¤tzen die Zukunft fÃ¼r jÃ¼disches Leben in Deutschland positiv ein.Â 

"Nach dem explosionsartigen Anstieg des Antisemitismus in Folge des 7. Oktober hat sich eine 'neue NormalitÃ¤t' herausgebildet", erklÃ¤rte ZentralratsprÃ¤sident Josef Schuster. Der Ausnahmezustand fÃ¼r JÃ¼dinnen und Juden in Deutschland sei zu einem Dauerkrisenzustand geworden. JÃ¼dische Gemeinden mÃ¼ssten permanent geschÃ¼tzt werden, und der Antisemitismus habe als Teil des Ã¶ffentlichen Raums eine Normalisierung erfahren. "Diese ZustÃ¤nde sind unhaltbar", erklÃ¤rte Schuster.

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