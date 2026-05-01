Trump erlÃ¤sst neue Sanktionen gegen Regierungs- und Wirtschaftsvertreter Kubas

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump erhÃ¶ht den Druck auf Kuba: In einem am Freitag unterzeichneten Erlass verfÃ¼gte Trump neue Sanktionen gegen Regierungs- und Wirtschaftsvertreter des kommunistischen Landes.

US-PrÃ¤sident Donald Trump erhÃ¶ht den Druck auf Kuba: In einem am Freitag unterzeichneten Erlass verfÃ¼gte Trump neue Sanktionen gegen Regierungs- und Wirtschaftsvertreter des kommunistischen Landes. StrafmaÃŸnahmen sollten unter anderem gegen Personen verhÃ¤ngt werden, die sich in Kuba "schwerer "Menschenrechtsverletzungen" oder der Korruption schuldig gemacht haben.



Zudem sollten Verantwortliche unter anderem aus dem "Energie-, Verteidigungs- und Rohstoffsektor, im Metall- und Bergbau, im Finanzdienstleistungssektor oder im Sicherheitssektor der kubanischen Wirtschaft" unter die neuen Sanktionen fallen, erklÃ¤rte Trump. Den Betroffenen solle unter anderem die Einreise in die USA verboten werden. AuÃŸerdem drohte der US-PrÃ¤sident mit Sanktionen gegen Banken und andere Finanzdienstleister weltweit, die mit den betroffenen Kubanern zusammenarbeiten.



Die Regierung von US-PrÃ¤sident Trump hatte zuletzt den Druck auf die kommunistisch regierte Karibikinsel erhÃ¶ht und wiederholt wirtschaftliche und politische Reformen in Kuba gefordert. Zugleich erwog Trump Ã¶ffentlich, Kuba zu "Ã¼bernehmen". Zuletzt fanden jedoch auch GesprÃ¤che zwischen beiden Seiten statt.