Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bildung einer Minderheitsregierung. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).
Mehr als das Scheitern der schwarz-roten Koalition fÃ¼rchte er, was passiere, wenn sie bestehen bleibe, sagte Kaeser dem Blatt. Eine Bundesregierung, die sich nicht auf das einigen kÃ¶nne, was die WÃ¤hler von ihr erwarteten, sei Zeitverschwendung.
Sollte die Koalition nicht in der Lage sein, die notwendigen Strukturreformen umzusetzen, sei "die Ultima Ratio" eine Minderheitsregierung. Dieser Schritt wÃ¼rde die demokratischen KrÃ¤fte noch einmal zur Ordnung rufen, argumentierte Kaeser. Es sei die letzte Chance, bevor die AfD auf Bundesebene eine Mehrheit hole.
Den Begriff der "Brandmauer" gegenÃ¼ber der AfD hÃ¤lt Kaeser "terminologisch fÃ¼r falsch und Ã¤uÃŸerst bedenklich". Das Wort "Brand" wecke bei ihm Assoziationen mit der Reichskristallnacht, "Mauer" stehe fÃ¼r das Leid der deutschen Teilung. Damit knapp einem Viertel der Wahlberechtigten zu suggerieren, sie gehÃ¶rten nicht dazu, sei ein gefÃ¤hrlicher Fehler.
Das erste Jahr der schwarz-roten Koalition sei eine EnttÃ¤uschung gewesen, urteilte der ehemalige Siemens-CEO. Es erinnere ihn an seine eher mÃ¤ÃŸigen Schulzeugnisse, in denen oft gestanden habe: "Er war stets bemÃ¼ht." Das reiche jedoch nicht. "Es sind die Ergebnisse, an denen sich Erfolg bemisst", so Kaeser.
Wirtschaft
Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung
- dts - 2. Mai 2026, 05:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bildung einer Minderheitsregierung. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission zweifelt an der Wirksamkeit des deutschen Ziels der KlimaneutralitÃ¤t bis zum Jahr 2045. Die direkten zusÃ¤tzlichenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn zieht drei Monate nach EinfÃ¼hrung eines Sonderprogramms fÃ¼r mehr Sauberkeit in den ZÃ¼gen eine positive Bilanz. DasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der KÃ¤ltewelle zu Beginn des Jahres ist der Krankenstand der BeschÃ¤ftigten im ersten Quartal leicht zurÃ¼ckgegangen. Das geht aus ZahlenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will in den nÃ¤chsten Wochen PlÃ¤ne zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen vorlegen und zurMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) spricht sich dafÃ¼r aus, die Beteiligung von Mietern an MieterhÃ¶hungenMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will die ZÃ¶lle auf Importe von Autos und Lastwagen aus der EU ab nÃ¤chster Woche auf 25 Prozent erhÃ¶hen. "IchMehr