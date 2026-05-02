Wirtschaft

Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung

  • dts - 2. Mai 2026, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung
Hubig, Frei, Klingbeil, Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bildung einer Minderheitsregierung. Das berichtet der "Tagesspiegel" (Samstagausgabe).

Mehr als das Scheitern der schwarz-roten Koalition fÃ¼rchte er, was passiere, wenn sie bestehen bleibe, sagte Kaeser dem Blatt. Eine Bundesregierung, die sich nicht auf das einigen kÃ¶nne, was die WÃ¤hler von ihr erwarteten, sei Zeitverschwendung.

Sollte die Koalition nicht in der Lage sein, die notwendigen Strukturreformen umzusetzen, sei "die Ultima Ratio" eine Minderheitsregierung. Dieser Schritt wÃ¼rde die demokratischen KrÃ¤fte noch einmal zur Ordnung rufen, argumentierte Kaeser. Es sei die letzte Chance, bevor die AfD auf Bundesebene eine Mehrheit hole.

Den Begriff der "Brandmauer" gegenÃ¼ber der AfD hÃ¤lt Kaeser "terminologisch fÃ¼r falsch und Ã¤uÃŸerst bedenklich". Das Wort "Brand" wecke bei ihm Assoziationen mit der Reichskristallnacht, "Mauer" stehe fÃ¼r das Leid der deutschen Teilung. Damit knapp einem Viertel der Wahlberechtigten zu suggerieren, sie gehÃ¶rten nicht dazu, sei ein gefÃ¤hrlicher Fehler.

Das erste Jahr der schwarz-roten Koalition sei eine EnttÃ¤uschung gewesen, urteilte der ehemalige Siemens-CEO. Es erinnere ihn an seine eher mÃ¤ÃŸigen Schulzeugnisse, in denen oft gestanden habe: "Er war stets bemÃ¼ht." Das reiche jedoch nicht. "Es sind die Ergebnisse, an denen sich Erfolg bemisst", so Kaeser.

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