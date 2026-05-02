Mindestens 13 Tote bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon

Rauchwolken nach israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon

Trotz der derzeit geltenden Waffenruhe hat Israel am Freitag neue Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im SÃ¼den des Landes mindestens 13 Menschen getÃ¶tet, darunter ein Kind.

Trotz der derzeit geltenden Waffenruhe hat Israel am Freitag neue Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im SÃ¼den des Landes mindestens 13 Menschen getÃ¶tet, darunter ein Kind. Die israelische Armee hatte vor den Angriffen auf die Stadt Habbusch die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert.Â



In Habbusch wurden den Ministeriumsangaben zufolge acht Menschen getÃ¶tet, in Srarijeh vier. 21 weitere Menschen wurden demnach bei den Angriffen in Habbusch verletzt. Das Ministerium meldete zudem einen Toten bei einem Angriff in Ain Baal nahe der KÃ¼stenstadt Tyros.



Die amtliche Nachrichtenagentur ANI sprach von "einer Serie heftiger Angriffe". Diese sei "weniger als eine Stunde nach der Warnung" durch Israel erfolgt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah Rauchwolken Ã¼ber Habbusch aufsteigen. ANI berichtete zudem von israelischen Luftangriffen und Artilleriefeuer auf andere Orte im SÃ¼dlibanon, darunter Tyros.



Die israelische Armee hatte angekÃ¼ndigt, nach den "VerstÃ¶ÃŸen gegen das Waffenruhe-Abkommen" durch die vom Iran unterstÃ¼tzte Hisbollah "entschlossen" vorzugehen. Sie forderte die Bewohner von Habbusch auf, sich in offene Gebiete mindestens einen Kilometer von der Stadt entfernt zu begeben.



Im Libanon gilt eigentlich seit dem 17. April eine Feuerpause. Dessen ungeachtet hat Israel seitdem wiederholt Angriffe geflogen. Diese galten laut israelischen Armeeangaben Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Dem Waffenruhe-Abkommen zufolge hat Israel das Recht, gegen "geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe" vorzugehen.



Die Hisbollah fÃ¼hrte nach eigenen Angaben am Freitag zahlreiche Angriffen auf israelische Soldaten und Stellungen im SÃ¼den des Libanon aus. Die pro-iranische Miliz begrÃ¼ndete ihre Angriffe mit VerstÃ¶ÃŸe Israels gegen die Waffenruhe.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei feuerte die von Teheran finanzierte und im Libanon seit Jahrzehnten einflussreiche Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.



Seit dem 17. April gilt eine von US-PrÃ¤sident Trump verkÃ¼ndete Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Israel und die Hisbollah setzten ihre gegenseitigen Angriffe jedoch fort. Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt sowohl die Waffenruhe als auch direkte GesprÃ¤che Beiruts mit Israel ab.Â