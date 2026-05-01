Wirtschaft

Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen

  • AFP - 1. Mai 2026, 18:21 Uhr
Bild vergrößern: Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen
Trump
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump will die ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen. 'Da die EuropÃ¤ische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, werde ich in der kommenden Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw erhÃ¶hen', schrieb Trump auf Truth Social.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will die ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen. "Da die EuropÃ¤ische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, werde ich in der kommenden Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw erhÃ¶hen", schrieb Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben."

Das im vergangenen Sommer vereinbarte Abkommen hatte die US-ZÃ¶lle auf Fahrzeuge und Ersatzteile aus der EU auf 15 Prozent begrenzt. Das ist weniger als der von Trump gegen viele andere Handelspartner verhÃ¤ngte Zollsatz von 25 Prozent.Â 

Die AnkÃ¼ndigung erfolgte kurz nachdem Trump Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert hatte. Trump forderte Merz auf, sich auf die Beendigung des Ukraine-Kriegs zu konzentrieren, anstatt sich in die Angelegenheiten des Iran "einzumischen". Zudem solle Merz "sein marodes Land in Ordnung bringen", erklÃ¤rte Trump am Donnerstag in Onlinemedien.Â 

Deutschland ist fÃ¼r einen groÃŸen Teil der Autoexporte aus der EU verantwortlich und wÃ¼rde von hÃ¶heren ZÃ¶llen vermutlich hart getroffen werden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken
    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken

    Mit Inkrafttreten des Tankrabatts sind die Preise an den ZapfsÃ¤ulen in Deutschland am Freitag deutlich gesunken - allerdings war das Niveau am Vortag auch sehr hoch. Von

    Mehr
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni

    BundesbankprÃ¤sident Joachim Nagel hÃ¤lt im Falle einer unverÃ¤nderten wirtschaftlichen Lage eine ZinserhÃ¶hung im Juni fÃ¼r nÃ¶tig. "Aus heutiger Sicht entwickelt sich die Lage

    Mehr
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken
    Tankrabatt in Kraft - Preise an den ZapfsÃ¤ulen gesunken

    Der Tankrabatt ist in Kraft getreten - und die Preise an den Tankstellen sind laut Analyse des ADAC bereits gesunken. Der RÃ¼ckgang betrug fÃ¼r Benzin und Diesel jeweils mehr als

    Mehr
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Deutsche Bahn bietet im Fernverkehr kÃ¼nftig Last-Minute-Tickets an
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Zahlreiche Kundgebungen am Tag der Arbeit
    Tankrabatt tritt in Kraft - Schrittweise sinkende Kraftstoffpreise erwartet
    Tankrabatt tritt in Kraft - Schrittweise sinkende Kraftstoffpreise erwartet
    Sechs Tote bei neuen israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon
    Sechs Tote bei neuen israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon
    Trump
    Trump "nicht zufrieden" mit neuem iranischen Verhandlungsvorschlag
    Streit mit Anthropic: Pentagon schlieÃŸt Vereinbarung mit anderen KI-Firmen
    Streit mit Anthropic: Pentagon schlieÃŸt Vereinbarung mit anderen KI-Firmen
    Trump erhÃ¶ht ZÃ¶lle fÃ¼r Importe von Autos und Lastwagen aus der EU
    Trump erhÃ¶ht ZÃ¶lle fÃ¼r Importe von Autos und Lastwagen aus der EU
    GrÃ¼ne wollen mehr Polizei an BahnhÃ¶fen
    GrÃ¼ne wollen mehr Polizei an BahnhÃ¶fen
    Staatsmedien: Iran hat den USA neuen Vorschlag Ã¼bermittelt - Washington schweigt
    Staatsmedien: Iran hat den USA neuen Vorschlag Ã¼bermittelt - Washington schweigt

    Top Meldungen

    Klingbeil sieht ersten Tankrabatt-Erfolg
    Klingbeil sieht ersten Tankrabatt-Erfolg

    Bergkamen (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht am ersten Tag des Tankrabatts einen Erfolg der EntlastungsmaÃŸnahme. "Alle Meldungen, die ich bekommen

    Mehr
    Chemieindustrie fÃ¼rchtet VerschÃ¤rfung der VersorgungsengpÃ¤sse
    Chemieindustrie fÃ¼rchtet VerschÃ¤rfung der VersorgungsengpÃ¤sse

    Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, rechnet mit einer stÃ¤rkeren Verknappung bestimmter Rohstoffe

    Mehr
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses
    Rentenexperten kritisieren geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Rentenexperten kritisieren die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts