Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen

Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump will die ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen. 'Da die EuropÃ¤ische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, werde ich in der kommenden Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw erhÃ¶hen', schrieb Trump auf Truth Social.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will die ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen. "Da die EuropÃ¤ische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, werde ich in der kommenden Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw erhÃ¶hen", schrieb Trump am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben."



Das im vergangenen Sommer vereinbarte Abkommen hatte die US-ZÃ¶lle auf Fahrzeuge und Ersatzteile aus der EU auf 15 Prozent begrenzt. Das ist weniger als der von Trump gegen viele andere Handelspartner verhÃ¤ngte Zollsatz von 25 Prozent.Â



Die AnkÃ¼ndigung erfolgte kurz nachdem Trump Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert hatte. Trump forderte Merz auf, sich auf die Beendigung des Ukraine-Kriegs zu konzentrieren, anstatt sich in die Angelegenheiten des Iran "einzumischen". Zudem solle Merz "sein marodes Land in Ordnung bringen", erklÃ¤rte Trump am Donnerstag in Onlinemedien.Â



Deutschland ist fÃ¼r einen groÃŸen Teil der Autoexporte aus der EU verantwortlich und wÃ¼rde von hÃ¶heren ZÃ¶llen vermutlich hart getroffen werden.