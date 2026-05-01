Wirtschaft

Nach Trumps ZollankÃ¼ndigung: EU hÃ¤lt sich "alle Optionen offen"

  • AFP - 1. Mai 2026, 21:58 Uhr
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Streit um AutozÃ¶lle zwischen Washington und BrÃ¼ssel
Bild: AFP

Nach der AnkÃ¼ndigung hÃ¶herer ZÃ¶lle fÃ¼r Autos aus der EU durch US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt sich die EuropÃ¤ische Union 'alle Optionen offen'.

Nach der AnkÃ¼ndigung hÃ¶herer ZÃ¶lle fÃ¼r Autos aus der EU durch US-PrÃ¤sident Donald Trump hÃ¤lt sich die EuropÃ¤ische Union "alle Optionen offen". Die Vertretung der EU in Washington erklÃ¤rte am Freitag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP: "Sollten die USA MaÃŸnahmen ergreifen, die der gemeinsamen Vereinbarung widersprechen, werden wir uns alle Optionen offenhalten, um die Interessen der EU zu schÃ¼tzen."

US-PrÃ¤sident Trump hatte zuvor eine deutliche ZollerhÃ¶hung angekÃ¼ndigt. "Da die EuropÃ¤ische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, werde ich in der kommenden Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw erhÃ¶hen", schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social. "Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben." Der US-PrÃ¤sident machte keine Angaben dazu, inwiefern die EU seiner Meinung nach gegen das vereinbarte Handelsabkommen verstÃ¶ÃŸt.

Die Vertretung der EU in Washington wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. Die EU setze ihre Verpflichtungen "im Einklang mit der Ã¼blichen Gesetzgebungspraxis" um, erklÃ¤rte sie gegenÃ¼ber AFP. Die Regierung in Washington werde wÃ¤hrend dieses Prozesses die gesamte Zeit auf dem Laufenden gehalten.

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