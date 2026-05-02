EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission zweifelt an der Wirksamkeit des deutschen Ziels der KlimaneutralitÃ¤t bis zum Jahr 2045. Die direkten zusÃ¤tzlichen Auswirkungen seien begrenzt, wenn ein europÃ¤ischer Staat Emissionen schneller reduziere als andere, heiÃŸt es in einer Antwort der BrÃ¼sseler BehÃ¶rde auf eine Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Moritz KÃ¶rner, Ã¼ber die die "Welt am Sonntag" berichtet. Staaten, die sich besonders anstrengen, kÃ¶nnten als globales Vorbild dienen.



Im Ãœbereinkommen von Paris haben sich im Jahr 2015 Deutschland und 194 weitere Staaten dazu verpflichtet, in der zweiten HÃ¤lfte dieses Jahrhunderts KlimaneutralitÃ¤t zu erreichen. Mit dem EuropÃ¤ischen Klimagesetz wurde das Ziel Ã¼bernommen. Im Pariser Klimaabkommen wurde zugleich geregelt, dass der Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenÃ¼ber dem vorindustriellen Niveau gehalten werden soll und Anstrengungen unternommen werden sollen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.



Daraus leitete der deutsche SachverstÃ¤ndigenrat fÃ¼r Umweltfragen in einem Gutachten ein Rest-Budget an Treibhausgasemissionen ab, das Deutschland bis zur Erreichung der KlimaneutralitÃ¤t und bei Einhaltung der Ziele bleibt. Auf dieses Gutachten berief sich 2021 das Bundesverfassungsgericht, als es in seinem Klimabeschluss das noch auf KlimaneutralitÃ¤t bis 2050 ausgerichteten deutsche Klimaschutzgesetz kippte, weil damit ein GroÃŸteil des deutschen CO2-Budgets bereits bis 2030 verbraucht worden wÃ¤re. Die Bundesregierung reagierte darauf mit einem angepassten linearen CO2-Reduktionspfad, der bereits 2045 KlimaneutralitÃ¤t vorsieht.



Der FDP-Europaabgeordneten Moritz KÃ¶rner steht dem Ziel skeptisch gegenÃ¼ber. "Die vorzeitige KlimaneutralitÃ¤t Deutschlands hilft anderen Staaten, langsamer klimaneutral zu werden", sagte KÃ¶rner. Dem Klima hingegen nÃ¼tze das seiner Ansicht nach nicht.



Auch Joachim Weimann, Professor an der Otto-von-Guericke-UniversitÃ¤t Magdeburg, sieht den deutschen Plan skeptisch. "Das Vorziehen des Ziels um fÃ¼nf Jahre ist vollkommen wirkungslos", sagte er der Zeitung. Es bedrohe Deutschlands Wohlstand, helfe dem Klima aber nicht weiter.



Das von Deutschland eingesparte Kohlendioxid kÃ¶nnte anderswo ausgestoÃŸen werden, so die Kritik. Der europÃ¤ische Emissionshandel, der den Kauf und Verkauf von Rechten zur Verschmutzung vorsieht, bietet dazu theoretisch die MÃ¶glichkeit. Allerdings wÃ¼rden die aktuellen Reduktionsraten in den beiden Emissionshandelssystemen ohnehin dazu fÃ¼hren, dass bereits Ende der 2030er-Jahre keine neuen Zertifikate mehr fÃ¼r den AusstoÃŸ von CO2 mehr ausgegeben werden.



Bayern wollte schon bis 2040 klimaneutral werden, rÃ¼ckte davon aber vor wenigen Tagen ab. "Klimaschutz ist wichtig und KlimaneutralitÃ¤t unser erklÃ¤rtes Ziel", sagte CSU-GeneralsekretÃ¤r Martin Huber der "Welt am Sonntag". Klimaschutz funktioniere aber nur dann, wenn die wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit des Landes gewÃ¤hrleistet sei und er von den Menschen akzeptiert werde. Der Freistaat strebt nun wie der Rest des Landes 2045 an.



Viele Unternehmen hÃ¤tten ein Klimaziel bis 2045 und verknÃ¼pften damit geschÃ¤ftliche Chancen fÃ¼r ihre Produkte und Dienstleistungen, sagte Peter Adrian, PrÃ¤sident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), der "Welt am Sonntag". "Klimaschutz gelingt nicht durch Zielmarken allein."

