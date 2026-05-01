Wirtschaft

Trump erhÃ¶ht ZÃ¶lle fÃ¼r Importe von Autos und Lastwagen aus der EU

  • dts - 1. Mai 2026, 18:14 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump will die ZÃ¶lle auf Importe von Autos und Lastwagen aus der EU ab nÃ¤chster Woche auf 25 Prozent erhÃ¶hen.

"Ich freue mich, bekannt geben zu dÃ¼rfen, dass ich angesichts der Tatsache, dass die EuropÃ¤ische Union unser vollstÃ¤ndig vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, nÃ¤chste Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r in die Vereinigten Staaten eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw aus der EuropÃ¤ischen Union erhÃ¶hen werde. Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben", schrieb Trump am Freitag auf seiner persÃ¶nlichen Plattform.

Er erinnerte daran, dass auf Autos aus Werken in den USA keine ZÃ¶lle gelten sollten. Derzeit wÃ¼rden hohe Summen investiert werden, damit bald neue Produktionsstandorte in den USA erÃ¶ffnen, so Trump.

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