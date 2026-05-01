Klingbeil sieht ersten Tankrabatt-Erfolg

Tankstelle am 01.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Bergkamen (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht am ersten Tag des Tankrabatts einen Erfolg der EntlastungsmaÃŸnahme. "Alle Meldungen, die ich bekommen habe, waren erst mal, dass die Spritpreise runtergegangen sind, aber wir werden es natÃ¼rlich sehr genau beobachten", sagte Klingbeil den Sendern RTL und ntv am Rande einer Maikundgebung in Bergkamen.



Er forderte die MineralÃ¶lkonzerne dazu auf, den Tankrabatt fÃ¼r die gesamten zwei Monate an die Verbraucher durchzureichen. "Es gibt von mir die klare Erwartung, dass die 17 Cent weitergegeben werden." Die MineralÃ¶lkonzerne seien jetzt in der Pflicht, so Klingbeil. Man habe das Kartellrecht verschÃ¤rft.



Auf die Frage, wie es zum Ende des Tankrabatts bei anhaltend hohen Preisen weitergehen werde, verwies Klingbeil auf die Verhandlungen im Iran. Man hoffe, dass es zu einer FriedenslÃ¶sung komme und die StraÃŸe von Hormus geÃ¶ffnet werde. "Das mÃ¼ssen wir aber abwarten, und dann wird die Regierung jederzeit auch in der Lage sein, wenn es notwendig ist, neue Entscheidungen zu treffen." Dies sei aber Spekulation. "Da kann ich heute noch nicht sagen: In die oder die Richtung geht es, wenn es notwendig wird", so Klingbeil.



Der SPD-Chef plÃ¤dierte erneut fÃ¼r eine "Ãœbergewinnsteuer". "Da, wo Konzerne auf Kosten der Allgemeinheit in der Krise profitieren", mÃ¼sse man "dann auch die Gewinne abschÃ¶pfen" und an die BÃ¼rger zurÃ¼ckgeben, sagte Klingbeil.

