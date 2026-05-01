Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat PlÃ¤ne zur NachrÃ¼stung der staatlichen Lebensmittelversorgung fÃ¼r den Notfall bekanntgegeben. "Neben den klassischen Reserven wollen wir kÃ¼nftig auch mehr sofort verfÃ¼gbare Lebensmittel einbeziehen, also Konserven, die im Ernstfall direkt genutzt werden kÃ¶nnen", sagte Rainer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.Â
"Diese VorrÃ¤te sollen kÃ¼nftig nicht nur in staatlichen Lagern liegen, sondern stÃ¤rker dort, wo sie ohnehin gebraucht werden: bei Herstellern und im Handel", sagte Rainer. Ein fester Teil solle dort jederzeit verfÃ¼gbar sein, etwa in Lagerhallen auf dem WerksgelÃ¤nde.
Rainer sprach von einer gezielten Investition in die deutsche KrisenfÃ¤higkeit. "Zu Beginn, als Anschubfinanzierung, brauchen wir 30 Millionen", sagte er. "Wenn das neue System etabliert ist, liegt der jÃ¤hrliche Bedarf bei etwa 70 bis 80 Millionen Euro." Diese Summen wolle er verfassungsrechtlich sauber, in Form einer sogenannten Bereichsausnahme, im Bundeshaushalt verankern.
Da die Produkte nicht unbegrenzt haltbar seien, wÃ¼rden sie rechtzeitig in den Verkauf gegeben. "Das schafft zusÃ¤tzliche Arbeit in der Logistik und die muss natÃ¼rlich auch fair finanziert werden, denn entscheidend ist die Versorgungssicherheit der BevÃ¶lkerung", sagte der Minister.Â
Bedenken, Lebensmittelkonzerne und Einzelhandel kÃ¶nnten Profit schlagen aus der Lagerung, wies Rainer zurÃ¼ck. "Das ist keine Privatisierung, im Gegenteil", sagte er. Der Staat bleibe in der Verantwortung. "Im Krisenfall muss er fÃ¼r die Versorgung der BevÃ¶lkerung sorgen, und genau dieser Verantwortung stellen wir uns." Die bestehenden Strukturen des Lebensmittelhandels zu nutzen, sei dabei ein groÃŸer Vorteil.
Wirtschaft
Bundeslandwirtschaftsminister Rainer will staatliche Lebensmittelreserve ausbauen
- AFP - 1. Mai 2026, 05:15 Uhr
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat PlÃ¤ne zur NachrÃ¼stung der staatlichen Lebensmittelversorgung fÃ¼r den Notfall bekanntgegeben. Neben klassischen Reserven sollen kÃ¼nftig auch mehr sofort verfÃ¼gbare Lebensmittel gehortet werden.
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat PlÃ¤ne zur NachrÃ¼stung der staatlichen Lebensmittelversorgung fÃ¼r den Notfall bekanntgegeben. "Neben den klassischen Reserven wollen wir kÃ¼nftig auch mehr sofort verfÃ¼gbare Lebensmittel einbeziehen, also Konserven, die im Ernstfall direkt genutzt werden kÃ¶nnen", sagte Rainer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.Â
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