Zwei VerkehrsunfÃ¤lle innerhalb von zehn Minuten - dies ist die Bilanz eines 44-jÃ¤hrigen Autofahrers in Gelsenkirchen. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag zunÃ¤chst einen 58-JÃ¤hrigen an, der die StraÃŸe Ã¼berqueren wollte. Der FuÃŸgÃ¤nger wurde leicht verletzt und nahm das Angebot des Fahrers an, ihn auf dem Beifahrersitz zum nÃ¤chsten Krankenhaus zu fahren.Â
Wenige Minuten spÃ¤ter kollidierte der Fahrer dann aber mit einem weiteren Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der zunÃ¤chst leicht verletzte FuÃŸgÃ¤nger auf dem Beifahrersitz schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache beider UnfÃ¤lle dauerten am Sonntag noch an.
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VerhÃ¤ngnisvolle Fahrt in Gelsenkirchen: Zwei UnfÃ¤lle in zehn Minuten
- AFP - 3. Mai 2026, 10:12 Uhr
Zwei VerkehrsunfÃ¤lle innerhalb von zehn Minuten - dies ist die Bilanz eines 44-jÃ¤hrigen Autofahrers in Gelsenkirchen. Der Mann aus Essen fuhr erst einen FuÃŸgÃ¤nger an und fuhr dann in ein anderes Auto.
Zwei VerkehrsunfÃ¤lle innerhalb von zehn Minuten - dies ist die Bilanz eines 44-jÃ¤hrigen Autofahrers in Gelsenkirchen. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag zunÃ¤chst einen 58-JÃ¤hrigen an, der die StraÃŸe Ã¼berqueren wollte. Der FuÃŸgÃ¤nger wurde leicht verletzt und nahm das Angebot des Fahrers an, ihn auf dem Beifahrersitz zum nÃ¤chsten Krankenhaus zu fahren.Â
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