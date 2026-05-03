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VerhÃ¤ngnisvolle Fahrt in Gelsenkirchen: Zwei UnfÃ¤lle in zehn Minuten

  • AFP - 3. Mai 2026, 10:12 Uhr
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Polizeiauto
Bild: AFP

Zwei VerkehrsunfÃ¤lle innerhalb von zehn Minuten - dies ist die Bilanz eines 44-jÃ¤hrigen Autofahrers in Gelsenkirchen. Der Mann aus Essen fuhr erst einen FuÃŸgÃ¤nger an und fuhr dann in ein anderes Auto.

Zwei VerkehrsunfÃ¤lle innerhalb von zehn Minuten - dies ist die Bilanz eines 44-jÃ¤hrigen Autofahrers in Gelsenkirchen. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag zunÃ¤chst einen 58-JÃ¤hrigen an, der die StraÃŸe Ã¼berqueren wollte. Der FuÃŸgÃ¤nger wurde leicht verletzt und nahm das Angebot des Fahrers an, ihn auf dem Beifahrersitz zum nÃ¤chsten Krankenhaus zu fahren.Â 

Wenige Minuten spÃ¤ter kollidierte der Fahrer dann aber mit einem weiteren Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der zunÃ¤chst leicht verletzte FuÃŸgÃ¤nger auf dem Beifahrersitz schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache beider UnfÃ¤lle dauerten am Sonntag noch an.

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