Ifo-PrÃ¤sident warnt vor Rezession durch US-StrafzÃ¶lle

Industrieanlagen in den USA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump die Erhebung neuer StrafzÃ¶lle fÃ¼r die EuropÃ¤ische Union angekÃ¼ndigt hat, warnt das MÃ¼nchener Ifo-Institut vor einem rÃ¼cklÃ¤ufigen Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr, sollte die EU ihrerseits mit ZÃ¶llen fÃ¼r US-Produkte reagieren.



"Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession, sagte Ifo-PrÃ¤sident Clemens Fuest der "Bild am Sonntag".



Die USA wollen laut Trump den Zoll auf Auto- und Lastwagenimporte aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA von 15 auf 25 Prozent erhÃ¶hen. Der neue Satz soll ab kommender Woche gelten. Fuest sagte, die ZollerhÃ¶hungen trÃ¤fen die deutsche Autoindustrie in einer ohnehin schwierigen Lage. Professor Jens SÃ¼dekum, Berater im Bundesfinanzministerium, riet BrÃ¼ssel fÃ¼r den Fall des Eintretens zu "angemessenen GegenmaÃŸnahmen". Die EU solle zunÃ¤chst abwarten, ob die erhÃ¶hten ZÃ¶lle wirklich erhoben werden.

