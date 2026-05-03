Wirtschaft

Ifo-PrÃ¤sident warnt vor Rezession durch US-StrafzÃ¶lle

  • dts - 3. Mai 2026
Bild vergrößern: Ifo-PrÃ¤sident warnt vor Rezession durch US-StrafzÃ¶lle
Industrieanlagen in den USA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump die Erhebung neuer StrafzÃ¶lle fÃ¼r die EuropÃ¤ische Union angekÃ¼ndigt hat, warnt das MÃ¼nchener Ifo-Institut vor einem rÃ¼cklÃ¤ufigen Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr, sollte die EU ihrerseits mit ZÃ¶llen fÃ¼r US-Produkte reagieren.

"Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession, sagte Ifo-PrÃ¤sident Clemens Fuest der "Bild am Sonntag".

Die USA wollen laut Trump den Zoll auf Auto- und Lastwagenimporte aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA von 15 auf 25 Prozent erhÃ¶hen. Der neue Satz soll ab kommender Woche gelten. Fuest sagte, die ZollerhÃ¶hungen trÃ¤fen die deutsche Autoindustrie in einer ohnehin schwierigen Lage. Professor Jens SÃ¼dekum, Berater im Bundesfinanzministerium, riet BrÃ¼ssel fÃ¼r den Fall des Eintretens zu "angemessenen GegenmaÃŸnahmen". Die EU solle zunÃ¤chst abwarten, ob die erhÃ¶hten ZÃ¶lle wirklich erhoben werden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SÃ¶der mahnt mehr Tempo in schwarz-roter Koalition an
    SÃ¶der mahnt mehr Tempo in schwarz-roter Koalition an

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) fordert mehr Tempo von der schwarz-roten Bundesregierung. Angesichts historisch schlechter

    Mehr
    Ausbau der Solarenergie in Deutschland deutlich verlangsamt
    Ausbau der Solarenergie in Deutschland deutlich verlangsamt

    Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich verlangsamt. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Samstag in

    Mehr
    ADAC: Tankrabatt wird nicht vollstÃ¤ndig weitergegeben
    ADAC: Tankrabatt wird nicht vollstÃ¤ndig weitergegeben

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Steuersenkung auf Kraftstoffe hat sich laut ADAC nur teilweise auf die Preise an den Tankstellen ausgewirkt. Das teilte der Automobilclub

    Mehr
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Deutschland besonders stark betroffen
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Deutschland besonders stark betroffen
    Tagesrekord: Bahn in China befÃ¶rdert am 1. Mai 24,8 Millionen FahrgÃ¤ste
    Tagesrekord: Bahn in China befÃ¶rdert am 1. Mai 24,8 Millionen FahrgÃ¤ste
    Kartellamt: Kraftstoffpreise zum 1. Mai um knapp 13 Cent gefallen
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Heusgen kritisiert Trump scharf wegen Truppenabzug
    Heusgen kritisiert Trump scharf wegen Truppenabzug
    Schalke ist zurÃ¼ck in der Bundesliga
    Schalke ist zurÃ¼ck in der Bundesliga
    Kubanische FÃ¼hrung verurteilt jÃ¼ngste Trump-Drohungen scharf
    Kubanische FÃ¼hrung verurteilt jÃ¼ngste Trump-Drohungen scharf
    1. Bundesliga: Leverkusen triumphiert im Topspiel gegen Leipzig
    1. Bundesliga: Leverkusen triumphiert im Topspiel gegen Leipzig
    Rattengift in Hipp-Babykost: APA meldet Festnahme eines VerdÃ¤chtigen
    Rattengift in Hipp-Babykost: APA meldet Festnahme eines VerdÃ¤chtigen
    Zwei Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte nach Israel gebracht - Spanien Ã¼bt scharfe Kritik
    Zwei Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte nach Israel gebracht - Spanien Ã¼bt scharfe Kritik

    Top Meldungen

    Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung
    Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bildung einer Minderheitsregierung. Das berichtet der "Tagesspiegel"

    Mehr
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission zweifelt an der Wirksamkeit des deutschen Ziels der KlimaneutralitÃ¤t bis zum Jahr 2045. Die direkten zusÃ¤tzlichen

    Mehr
    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm
    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn zieht drei Monate nach EinfÃ¼hrung eines Sonderprogramms fÃ¼r mehr Sauberkeit in den ZÃ¼gen eine positive Bilanz. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts