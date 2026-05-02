Kartellamt: Kraftstoffpreise zum 1. Mai um knapp 13 Cent gefallen

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind laut Berechnungen des Bundeskartellamts nach Inkrafttreten des sogenannten Tankrabatts zum 1. Mai um durchschnittlich knapp 13 Cent gefallen. Es gab aber groÃŸe regionale Unterschiede und zwischen Betreibern.

Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind laut Berechnungen des Bundeskartellamts nach Inkrafttreten des sogenannten Tankrabatts zum 1. Mai um durchschnittlich knapp 13 Cent gefallen - also in einem deutlich geringeren Umfang als die in Kraft getretene Steuersenkung um fast 17 Cent. Wie die BehÃ¶rde am Samstag in Bonn mitteilte, gab es allerdings teils groÃŸe Unterschiede sowohl regional als auch zwischen verschiedenen Tankstellenbetreibern.



In SÃ¼ddeutschland lag das durchschnittliche Preisniveau am Freitag den Angaben zufolge um fÃ¼nf bis sieben Cent unter dem im Norden und der Mitte Deutschlands. Die Ursache seien vor allem Unterschiede in Raffinerie- und GroÃŸhandelspreisen. Von Freitag auf Samstag habe es noch einmal einen leichten PreisrÃ¼ckgang gegeben.



Die Steuer auf Benzin und Diesel war zum 1. Mai fÃ¼r die Dauer von zwei Monaten um 16,7 Cent gesenkt worden. Der ADAC hatte danach von durchschnittlichen Preissenkungen um etwa 16 Cent berichtet.



Am Samstag lagen die Durchschnittspreise laut Kartellamt um 10.30 Uhr bei 2,06 Euro fÃ¼r Diesel, 2,03 Euro fÃ¼r E5-Benzin und 1,97 Euro fÃ¼r E10-Benzin. FÃ¼r Freitag wurden die Preise mit 2,08 Euro fÃ¼r Diesel, 2,05 Euro fÃ¼r E5-Benzin und 1,99 Euro fÃ¼r E10-Benzin angegeben.



Am Donnerstag, also kurz vor Inkrafttreten des Tankrabatts, waren die Kraftstoffpreise allerdings teils drastisch gestiegen. Darauf hatte auch das Bundeskartellamt hingewiesen. In die neuen Vergleichsberechnungen floss dies jedoch nicht ein.