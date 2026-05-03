Rainer fordert komplette Steuerbefreiung fÃ¼r Biokraftstoffe

Bauer mit Traktor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Biokraftstoffe billiger machen.



Er halte es fÃ¼r sinnvoll, Biokraftstoffe komplett von der Steuer zu befreien, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies wÃ¼rde den Einsatz attraktiver machen und gleichzeitig die Produktion in Deutschland ankurbeln. Dabei gehe es nicht nur um klassischen Biodiesel, sondern auch um Biomethan aus Biogasanlagen.



Rainer rief dazu auf, Biokraftstoffe im eigenen Land zu produzieren. Das helfe dem Klima und mache unabhÃ¤ngiger von fossilen Importen. In "diesen unsicheren Zeiten" gelte: Versorgungssicherheit entstehe nicht am Weltmarkt, sondern vor der eigenen HaustÃ¼r, sagte er.



ElektromobilitÃ¤t wird nach Darstellung des Ministers kÃ¼nftig auch fÃ¼r Fahrzeuge in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel fÃ¼r kleinere Hoftraktoren. GrÃ¶ÃŸere, schwerere Maschinen wÃ¼rden aber auch in Zukunft auf Verbrennungsmotoren angewiesen sein, also Diesel oder Gas brauchen, so Rainer. Hier mÃ¼sse man stÃ¤rker auf Biokraftstoffe setzen. Ein Weg fÃ¼hre Ã¼ber steuerliche Entlastungen. Bei der AgrardieselrÃ¼ckerstattung werden seit diesem Jahr auch Biokraftstoffe einbezogen.



Rainer stellte sich gegen PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die FÃ¶rderung fÃ¼r kleine Biogasanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu stoppen. Kleine Biogasanlagen seien ein wichtiger Pfeiler der Energieversorgung - gerade im lÃ¤ndlichen Raum, sagte er. Es wÃ¤re falsch, dieses Potenzial zu schwÃ¤chen. Gerade in der aktuellen Lage sei mehr regionale Energieerzeugung erforderlich. Deshalb setze er sich dafÃ¼r ein, dass kleine Biogasanlagen im weiteren Verfahren eine "starke Rolle" behielten. Mit Reiche stehe er dazu "im Austausch".

