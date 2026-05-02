Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Deutschland besonders stark betroffen

AutotÃ¼rme von Volkswagen in Wolfsburg

Die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten zusÃ¤tzlichen Auto-EinfuhrzÃ¶lle gegen die EU treffen nach Ansicht von Experte Ferdinand DudenhÃ¶ffer vor allem Deutschland. Trump warf deutschen Autobauern vor, US-Verbraucher Ã¼ber den Tisch zu ziehen.

Die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten zusÃ¤tzlichen EinfuhrzÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU treffen Deutschland Experten zufolge besonders hart. Die geplante ErhÃ¶hung auf 25 Prozent lasse sich als "Beginn eines Wirtschaftskriegs gegen Deutschland" interpretieren, erklÃ¤rte Auto-Experte Ferdinand DudenhÃ¶ffer am Samstag. Der deutsche Automobilindustrie-Verband VDA bezeichnete Trumps AnkÃ¼ndigung als "erneute undÂ schwerwiegende Belastung der transatlantischen Beziehungen" und rief zur "Deeskalation" auf. Trump begrÃ¼ndete die ZollerhÃ¶hung mit einer Verletzung des bestehenden Handelsabkommens durch die EU-Staaten - ohne dies jedoch nÃ¤her zu begrÃ¼nden.Â



Branchenexperte DudenhÃ¶ffer warnte, die zu erwartenden Mehrkosten dÃ¼rften den Druck auf deutsche Hersteller zur Verlagerung von Automobil-ProduktionsstÃ¤tten aus Deutschland heraus weiter verschÃ¤rfen. Zwar kÃ¶nnten die starken deutschen Marken einen Teil der Kosten voraussichtlich Ã¼ber PreiserhÃ¶hungen an die US-KÃ¤ufer abwÃ¤lzen, die Autobauer seien aber unterschiedlich stark betroffen.



Der Leiter des Forschungszentrum CAR in Bochum erklÃ¤rte, allein fÃ¼r in Deutschland produzierte und in die USA exportierte Neuwagen bedeute die Anhebung der ZÃ¶lle von bislang 15 auf kÃ¼nftig 25 Prozent eine zusÃ¤tzliche finanziellen Belastung von rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr - auf dann rund 6,14 Milliarden. Die MaÃŸnahmen lieÃŸen sich als gezielt gegen Deutschland gerichtet interpretieren, da die Exporte anderer europÃ¤ischer Autobauer in die USA "unwesentlich" seien.



WÃ¤hrend BMW und Mercedes durch groÃŸe eigene Werke in den USA Ã¼ber einen gewissen "Zollschutz" verfÃ¼gten, treffe die MaÃŸnahme Marken ohne eigene US-Fertigung wie Porsche und Audi voll. DudenhÃ¶ffer geht daher davon aus, dass die ZollerhÃ¶hung entsprechende PlÃ¤ne fÃ¼r den Bau neuer Werke in den Vereinigten Staaten beschleunigen wird.



Die PrÃ¤sidentin des Branchenverbands VDA, Hildegard MÃ¼ller, bezeichnete die drohenden Zusatzkosten fÃ¼r deutsche Hersteller durch die ZÃ¶lle als "enorm". Wahrscheinlich hÃ¤tten diese aber auch Auswirkungen auf die Verbraucher in den USA. "Die Autoindustrie ruft beide Seiten dringend zur Deeskalation und zu zÃ¼gigen GesprÃ¤chen auf", erklÃ¤rte MÃ¼ller mit Blick auf EU und USA weiter.Â



US-PrÃ¤sident Trump hatte am Freitag eine deutliche ErhÃ¶hung der EinfÃ¼hrzÃ¶lle auf Fahrzeuge aus der EU angekÃ¼ndigt. "Da die EuropÃ¤ische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, werde ich in der kommenden Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw erhÃ¶hen", schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social. "Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben."Â



Der US-PrÃ¤sident machte jedoch keine Angaben dazu, inwiefern die EU seiner Meinung nach gegen das vereinbarte Handelsabkommen verstÃ¶ÃŸt. Bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Florida warf Trump am Freitagabend (Ortszeit) insbesondere deutschen Autoherstellern wie Mercedes-Benz und BMW vor, US-BÃ¼rger Ã¼ber den Tisch zu ziehen.



Trumps ZollankÃ¼ndigung erfolgte, kurz nachdem er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert hatte. Trump forderte Merz auf, sich auf die Beendigung des Ukraine-Kriegs zu konzentrieren, anstatt sich in die Angelegenheiten des Iran "einzumischen". Zudem solle Merz "sein marodes Land in Ordnung bringen", hatte der US-PrÃ¤sident am Donnerstag in Onlinemedien erklÃ¤rt.Â



Den Worten des US-PrÃ¤sidenten waren Ã„uÃŸerungen von Merz zum Iran-Krieg vorausgegangen. "Da wird eine ganze Nation gedemÃ¼tigt durch die iranische StaatsfÃ¼hrung", sagte Merz am Montag mit Blick auf die Verhandlungen der USA mit dem Iran Ã¼ber eine Beendigung des Krieges, der insbesondere wegen der steigenden Treibstoffpreise globale wirtschaftliche Auswirkungen hat. Zudem Ã¤uÃŸerte der Kanzler die Ansicht, die USA hÃ¤tten "offensichtlich keine Strategie" im Iran-Krieg.Â