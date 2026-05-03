Trump: USA werden TruppenprÃ¤senz in Deutschland "deutlich reduzieren"

Die USA wollen nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump ihre TruppenprÃ¤senz in Deutschland Ã¼ber die bereits angekÃ¼ndigte Zahl hinaus herunterfahren. "Wir werden die Zahl noch deutlich stÃ¤rker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5000" US-Soldaten, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium nach erneuten Drohungen von Trump den Abzug von rund 5000 Soldaten aus Deutschland angeordnet und damit die europÃ¤ischen Nato-VerbÃ¼ndeten auf den Plan gerufen.
Der Abzug dÃ¼rfte "in den kommenden sechs bis zwÃ¶lf Monaten abgeschlossen sein", erklÃ¤rte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Freitag (Ortszeit). Die US-Entscheidung zum Abzug aus Deutschland folge "auf eine grÃ¼ndliche ÃœberprÃ¼fung der TruppenprÃ¤senz des US-Verteidigungsministeriums in Europa".
AuÃŸer Deutschland hatte Trump auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen gedroht. "Italien war uns Ã¼berhaupt keine Hilfe, und Spanien war schrecklich, absolut schrecklich", fÃ¼gte er mit Blick auf die von ihm erhoffte UnterstÃ¼tzung von VerbÃ¼ndeten im Iran-Krieg hinzu.Â
Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region.Â Teheran sperrt zudem die StraÃŸe von Hormus, wÃ¤hrend die USA iranische HÃ¤fen blockieren.
Nato-Sprecherin Allison Hart hatte am Samstag im Onlinedienst X erklÃ¤rt, das MilitÃ¤rbÃ¼ndnis arbeite mit den USA zusammen, "um die Details ihrer Entscheidung zum Truppenkontingent in Deutschland besser zu verstehen". Die "Anpassung" durch die US-Regierung unterstreiche, dass "Europa weiterhin mehr in die Verteidigung investieren und einen grÃ¶ÃŸeren Teil der Verantwortung fÃ¼r unsere gemeinsame Sicherheit Ã¼bernehmen muss".
Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Ebenso wie die Nato sieht er darin ein weiteres Zeichen dafÃ¼r, dass Europa mehr in seine Verteidigung investieren muss.
Nach offiziellen Angaben waren Ende Dezember gut 36.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert - mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land. Das Bundesverteidigungsministerium sprach am Samstag von "insgesamt fast 40.000" US-Soldaten, die "aktuell" in Deutschland stationiert seien. Insgesamt unterhÃ¤lt die US-Armee rund 20 Einrichtungen in Deutschland, vor allem im SÃ¼den und SÃ¼dwesten.
Brennpunkte
Trump: USA werden TruppenprÃ¤senz in Deutschland "deutlich reduzieren"
- AFP - 3. Mai 2026, 01:14 Uhr
Die USA wollen nach den Worten von US-PrÃ¤sident Trump ihre TruppenprÃ¤senz in Deutschland Ã¼ber die bereits angekÃ¼ndigte Zahl hinaus herunterfahren. 'Wir werden die Zahl noch deutlich stÃ¤rker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5000' US-Soldaten, sagte Trump am Samstag.
Die USA wollen nach den Worten von US-PrÃ¤sident Donald Trump ihre TruppenprÃ¤senz in Deutschland Ã¼ber die bereits angekÃ¼ndigte Zahl hinaus herunterfahren. "Wir werden die Zahl noch deutlich stÃ¤rker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5000" US-Soldaten, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium nach erneuten Drohungen von Trump den Abzug von rund 5000 Soldaten aus Deutschland angeordnet und damit die europÃ¤ischen Nato-VerbÃ¼ndeten auf den Plan gerufen.
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