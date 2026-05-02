Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 ist in der kommenden Saison zurÃ¼ck in der 1. FuÃŸball-Bundesliga. Nach einem 1:0-Sieg gegen Fortuna DÃ¼sseldorf in der Samstagabendpartie des 32. Spieltags war den KÃ¶nigsblauen das Aufstiegsticket nicht mehr zu nehmen.
Das entscheidende Tor erzielte Kenan Karaman in der 15. Minute. Nach einem abgefÃ¤lschten Zuspiel von Adil Aouchiche nahm Karaman den Ball an der Strafraumkante an und schloss ins lange Eck ab, unhaltbar fÃ¼r DÃ¼sseldorfs TorhÃ¼ter Florian Kastenmeier.
In der ersten Halbzeit kontrollierte Schalke das Spielgeschehen weitgehend. Die GÃ¤ste aus DÃ¼sseldorf fanden nur schwer ins Spiel und konnten die kompakte Verteidigung der Schalker kaum Ã¼berwinden. Adil Aouchiche hatte zudem Pech, als er mit einem FreistoÃŸ nur den AuÃŸenpfosten traf.
In der zweiten Halbzeit versuchte DÃ¼sseldorf, den Druck zu erhÃ¶hen, doch die Schalker Defensive hielt stand. Florian Kastenmeier verhinderte mit einigen Paraden eine hÃ¶here Niederlage fÃ¼r die GÃ¤ste. Trotz aller BemÃ¼hungen gelang es der Fortuna nicht, die Schalker FÃ¼hrung zu gefÃ¤hrden. Die Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung geschickt und lieÃŸen kaum Chancen zu.
Mit diesem Sieg krÃ¶nte Schalke eine erfolgreiche Saison und kehrt nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga in die hÃ¶chste deutsche Spielklasse zurÃ¼ck. FÃ¼r DÃ¼sseldorf hingegen wird der Kampf um den Klassenerhalt in den verbleibenden Spielen zur Herausforderung. Die Mannschaft von Alexander Ende muss in den letzten beiden Partien punkten, um den direkten Abstieg zu vermeiden.
Sport
Schalke ist zurÃ¼ck in der Bundesliga
- dts - 2. Mai 2026, 22:29 Uhr
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Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 ist in der kommenden Saison zurÃ¼ck in der 1. FuÃŸball-Bundesliga. Nach einem 1:0-Sieg gegen Fortuna DÃ¼sseldorf in der Samstagabendpartie des 32. Spieltags war den KÃ¶nigsblauen das Aufstiegsticket nicht mehr zu nehmen.
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